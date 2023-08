Ile Maurice: Fraude à la carte bancaire - L'accusée écope de 28 amendes pour des retraits de Rs 109 000

Elle n'est pas sortie indemne après avoir profitée frauduleusement de la carte bancaire remise par son voisin. Antybye Pandoo, reconnue coupable sous 28 accusations formelles de fraude électronique en vertu de l'article 10 (a) de la Computer Misuse and Cybercrime Act, a écopé de 28 amendes de Rs 1 000 chacune sur chaque accusation, soit une somme de Rs 28 000, devant la cour intermédiaire la semaine dernière.

En effet, l'accusée, qui était passée aux aveux lors de son arrestation et a plaidé coupable en cour, a déclaré que son voisin lui avait confié sa carte bancaire ainsi que son code PIN et d'autres documents importants à conserver chez elle. Mais elle avait décidé d'utiliser ladite carte pour faire des retraits d'un montant de Rs 109 000 entre le 23 septembre et le 26 novembre 2016. Les retraits avaient été effectué dans divers guichets automatiques et des paiements via la carte avaient été faits dans plusieurs points de vente à au moins 28 reprises, sans le consentement du propriétaire de la carte.

«C'est vrai que j'ai fait usage de la carte bancaire pour acheter des denrées alimentaires, car le propriétaire de ladite carte avait l'habitude de manger chez moi. Même si je n'avais pas vraiment l'intention de commettre de telles infractions, je promets de ne pas récidiver à l'avenir», a plaidé l'accusée qui a, dans la même foulée, présenté ses excuses à la cour.

Après avoir examinée les faits et circonstances, la magistrate Varsha Biefun de la cour intermédiaire se dit consciente du casier judiciaire vierge de l'accusée qui a plaidé coupable mais ceux-ci n'atténuent en aucune manière, dit-elle, la gravité de l'infraction. «Je note que l'accusée a rompu la relation de confiance qui existait entre elle et son voisin et en commettant un tel acte, elle a frauduleusement causé des pertes de biens à la victime pour un montant de Rs 109 000», estime la magistrate qui est d'avis qu'une peine d'emprisonnement n'est pas justifiée à ce stade. Elle a donc imposé à Antybye Pandoo 28 amendes de Rs 1 000 chacune.