Ile Maurice: Politique - La bataille des foules a débuté

Après le congrès de Mare-d'Albert, considéré comme un succès, l'alliance de l'opposition prévoit de réunir des partisans des circonscriptions nos15, 16 et 17 ce vendredi à Vacoas.

De son côté, Pravind Jugnauth a réuni des jeunes samedi au Sun Trust et il considère avoir réuni une meilleure foule que l'opposition. La réplique ne s'est pas fait attendre. Des membres de l'opposition font circuler des photos avec des individus qu'ils disent être des ouvriers bangladais et malgaches ; de plus, disent-ils, la réunion du Consituency Labour Party de Flacq-Bon-Accueil, organisée par Anil Bachoo, vendredi, aurait fait bien mieux que le congrès national du Sun Trust.

À hier après-midi, une équipe dirigée par le président du Parti travailliste (PTr), Patrick Assirvaden, était sur le terrain avec des membres du parti pour mobiliser la grosse foule ce vendredi à la salle municipale de Vacoas. Le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) faisaient de même. «Nous restons mobilisés. Il y a un engouement des citadins.

Nous le sentons vraiment. Il y aura du monde. Toutefois, je tiens à dénoncer le manque de courtoisie du maire de Vacoas-Phoenix envers les citadins qui viendront à notre congrès», déplore le député du PTr. L'alliance n'a pas eu l'autorisation d'ériger une tente dans la cour de la mairie pour abriter ceux qui n'auront pas de place à l'intérieur. «Le maire n'a aucune considération pour ces personnes. Pourtant, le MSM avait eu le droit d'ériger une tente sur place pour leur réunion. La mairie le fait aussi quand il y a des concerts. Pourtant, elle n'allait rien débourser pour notre congrès», martèle-t-il.

Les membres de l'alliance vont donc improviser pour accueillir la foule vendredi. Les cadres des trois partis de cette alliance auront une réunion demain avec la police pour élaborer les divers aspects sécuritaires. «La réunion consiste notamment à voir comme rendre la circulation fluide et d'autres aspects importants. En tout cas, le gouvernement et ses nominés politiques dans des institutions font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. La mairie de Curepipe nous a refusé sa salle des fêtes alors que Steven Obeegadoo avait eu l'autorisation d'y tenir une activité politique. Est-ce que la marie lui dira non la prochaine fois qu'il fera une demande pour y tenir une réunion politique ?»

Patrick Assirvaden affirme que le gouvernement veut tout simplement empêcher l'opposition de réunir de grosses foules qu'il n'arrive plus lui-même à attirer. Mais un membre du MSM nie que le gouvernement fait tout pour empêcher l'opposition d'organiser des congrès. Il rejette également l'accusation de ses membres qui parlent de la présence de Bangladais et de Malgaches dans son congrès des jeunes. «Il n'y avait que des Mauriciens», insiste-t-il.

Pour sa part, un député du gouvernement ajoute que des membres de l'opposition font circuler des photos des réunions de comités régionaux qui sont privés pour faire croire que leurs réunions n'accueillent pas beaucoup de monde. «Nous ne faisons pas de congrès. Il n'y a que des réunions dans des quartiers que nous avons commencées depuis quelque temps car avec les vacances parlementaires, nous avons plus de temps», dit-il. Le gouvernement, précise-t-il, organisera des congrès dès la fin des vacances parlementaires.