Ile Maurice: Agression sexuelle alléguée - Elle accuse sa grand-mère de complicité

Une femme de 34 ans, résidant aux États-Unis, a décidé de saisir la justice. Elle estime que sa grand-mère a brisé son enfance, en conspirant pour permettre à son grand-père de l'agresser sexuellement.

Bien que son grand-père, un ancien policier, soit déjà décédé, elle souhaite que sa grand-mère soit tenue pour responsable de ses actes. Elle a donc consigné une déposition au poste de police de Quartier-Militaire le 10 août.

La trentenaire explique qu'elle a entrepris un voyage épuisant de 26 heures pour que justice lui soit rendue. Dans sa plainte, la victime affirme avoir été victime d'abus sexuels par son grand-père à plusieurs reprises lorsqu'elle avait entre cinq et six ans. Ces actes auraient été commis lors de ses visites chez ses grands-parents pendant les vacances scolaires. De plus, elle accuse sa grand-mère de l'avoir laissée partir avec son agresseur, en toute connaissance de cause.

La plaignante explique qu'elle s'est murée dans le silence par peur et honte. De plus, son grand-père l'avait menacée et agressée physiquement. À l'âge de 20 ans, elle a quitté son pays natal pour rejoindre sa mère aux États-Unis, où elle a poursuivi ses études et est devenue comptable. Par la suite, elle s'est mariée. Cependant, après avoir donné naissance à une fille, ses traumatismes ont ressurgi. Rassemblant son courage, elle s'est confiée à son époux et à ses proches, qui l'ont soutenue. Elle a entrepris une thérapie avec des psychologues et a confronté sa grand-mère. Elle a été examinée par un médecin légiste de la police.