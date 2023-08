Madagascar: Roland Ratsiraka - Signature de la Charte de bonne conduite des partis politiques

48h après sa déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle, Roland Ratsiraka, car il s'agit de lui, a procédé, hier, à la signature de la Charte de bonne conduite des partis politiques, au siège du FES, à Ankadifotsy.

Comme il fallait s'y attendre, le député de Toamasina I a parlé des élections. D'entrée de jeu, il a tenu à féliciter le FES qui a pu réunir les partis, et ce, dans le but d'éviter les violences physiques et morales. Il estime, en outre, que « le pays a besoin d'apaisement et de tranquillité ». A lui de déplorer que « ce sont les dirigeants qui donnent des directives aux présidents de fokontany. Il y a des personnes décédées qui sont encore dans la liste électorale ». Et de conclure qu' « avec cette période postélectorale, des fraudes sont déjà visibles ». En citant notamment les jugements supplétifs.

Initiative

Pour en revenir à la Charte, elle fait état des engagements des parties signataires. Il s'agit, entre autres, du bon déroulement et de l'intégrité du processus électoral tout en rejetant toute initiative visant à le perturber ou à le bloquer, d'adopter une démarche d'inclusivité, de dialogue et de consensus avec toutes les entités et en encourageant l'efficacité collective. D'autre part, elle évoque également la sensibilisation et la mobilisation des citoyens à s'inscrire sur la liste électorale, à s'assurer qu'ils sont bien inscrits, à retirer leurs cartes d'électeurs à temps, à aller voter, à assister au dépouillement et au comptage des voix et à superviser l'acheminement des résultats.