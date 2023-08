Cote d'Ivoire: Régionales et municipales dans le Gbêkê-Nicolas Djibo appelle à voter les candidats Jacques Assahoré et Amadou Koné

Le maire de la commune de Bouaké, Nicolas Youssouf Djibo, par ailleurs, directeur de campagne des candidats RHDP pour l'élection du président du Conseil régional de Gbêkê et le Conseil municipal de Bouaké a appelé hier les femmes réunies au sein de la Fédération des Associations de femmes de Gbêkê (FAFEG) ainsi que les associations et mouvements de jeunesse à voter massivement les candidats Jacques Konan Assahoré et Amadou Koné.

C'était à la salle de conférence du marché de gros, lors d'une rencontre de soutien aux choix du Président Alassane Ouattara pour les élections régionales de Gbêkê et municipales à Bouaké. « Vous devez voter le candidat au conseil régional, Jacques Konan Assahoré et Amadou Koné à la mairie de Bouaké pour leur engagement en faveur de l'épanouissement des femmes et des jeunes. Ils ont tous deux une vision très claire et une expérience solide qui vont transformer le cadre de vie de la population à Bouaké et dans la région de Gbêkê.

Leurs actions battent déjà campagne pour eux. Avec Assahoré Konan Jacques et Amadou Koné, vous n'avez pas à regarder ailleurs », a dit Nicolas Djibo, directeur de campagne des candidats RHDP Assahoré Konan Jacques et Amadou Koné. Avant d'ajouter : « Notre seul adversaire est le taux de participation qui doit être un des plus élevés. C'est avec ces deux candidats du RHDP qu'ensemble, nous pouvons construire une région et une ville pour l'égalité des genres, pour l'autonomisation des femmes et des jeunes et pour le développement harmonieux. Ce sont eux, nos mentors et vous pouvez compter sur nous et nous faire confiance pour votre bien-être ».

Pour sa part, la députée suppléante de Bouaké-commune, Mariam Koné, par ailleurs présidente de la cérémonie, a énuméré les actions dont a bénéficié la région de Gbêkê particulièrement la ville de Bouaké depuis l'accession au pouvoir du Chef de l'État, Alassane Ouattara au nombre desquelles la nomination de plusieurs cadres et la réalisation de plusieurs d'infrastructures, surtout routières, hospitalières, éducatives. Elle a réitérée l'engagement des femmes à assurer à 100%, la victoire des candidats du RHDP dans le Gbêkê et à Bouaké. « Le message de nous les femmes, c'est celui du Président Alassane Ouattara, c'est de voter tous les candidats du RHDP.

Au niveau de la région, il n'y a pas deux, ni trois candidats. Le seul, c'est Jacques Konan Assahoré et pour la municipalité de Bouaké, c'est notre guide, notre éclaireur, le visionnaire, Amadou Koné. Je vous exhorte fermement à voter massivement les candidats du Président Alassane Ouattara afin d'assurer au RHDP une victoire éclatante », a dit Mariam Koné. Qui appelle les femmes de Bouaké à ne pas donner leurs voix aux adversaires du RHDP qui, pour elle, ne sont là que pour des ambitions personnelles et « qui ne peuvent pas apporter le développement ». Cette rencontre était placée sous le patronage de Jacques Konan Assahoré.