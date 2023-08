Madagascar: Évènement - J@azz Tohatohabato, un succès du dimanche

Décidément, le public du jazz tananarivien rajeunit, rien qu'à voir la tête du public de samedi soir surtout et de dimanche, dans le programme « J@azz Tohatohabato », à Antaninarenina.

Avant hier, la baisse d'engouement des éditions précédentes était visible. « Sans doute à cause de l'insécurité ambiante », analyse un quadra dans l'assistance, il est un immanquable des évènements jazziques comme Madajazzcar et d'autres dans la capitale. Il concède qu'une nouvelle génération de jazzistes est en train de pointer le bout de leur nez. Celle des écoles de référence comme le Jazz CGM et l'AF Jazz.

Le lendemain, la participation des têtes d'affiche a attiré une assistance plus fournie. Nanie, dans un registre qu'elle maîtrise aussi a été attendue par tout un escalier, grouillant de monde. Tout comme Rajery, le valihiste, qui jouait dans un domaine inhabituel de la « world music ». D'autres groupes et artistes ont aussi participé, les habitués : Bakomanga, Anna Sisters, BBK, Full Vao Band, Samy Andriamanoro et d'autres encore. Un beau rendez-vous, digne d'Antananarivo, cité urbaine et capitale d'un pays. Vivement l'édition 2024 pour les inconditionnelles et inconditionnels de ce genre musical.