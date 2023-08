Madagascar: Coupe du Président - La sélection d'Antananarivo et d'Antsiranana en demi-finale

Après les troisième et quatrième journées de la compétition « Coupe du Président 2023 », la formation d'Antananarivo (groupe A) et d'Antsiranana obtiennent leur ticket pour la demi-finale.

Deux sélections provinciales, entre autres Antananarivo, du groupe A et Antsiranana, du groupe B sont déjà qualifiées pour les demi-finales du tournoi baptisé « Coupe du Président 2023 ». Les protégés de Titi Rasoanaivo ont obtenu leur ticket pour la phase finale, après la victoire nette de 5 buts à 1 face à l'équipe de Toliara, ce samedi, au stade Elgeco Plus, à By-pass.

Armando a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu, grâce à une passe décisive de Patrick. A la 16e minute, Bota, le gardien de but d'Antananarivo a fait une grave erreur dans la surface de réparation. Tony a égalisé le score, par un penalty à contre-pied. Le score était de un but partout jusqu'à la fin de la première période. En retour du vestiaire, la formation de la capitale a imposé son jeu en réalisant un pressing tout terrain. Dimby arrive à marquer le deuxième but d'Antananarivo à la 53e minute.

Quatre minutes après, Urgino a continué de creuser l'écart en marquant le troisième but. Le quatrième et le cinquième but étaient les réalisations de Cocka (65e minute) et Tsila (92e minute). Rappelons que la formation d'Antananarivo et Toamasina se sont neutralisés lors du match d'ouverture. La dernière rencontre de cette phase éliminatoire du groupe A se déroule ce jour, à By-pass. Un choc décisif entre l'équipe de Toliara et Toamasina.

Dans le groupe B, Antsiranana s'est imposé face à Mahajanga, sur le score de 3 à 2, hier. Les Majungais ont ouvert la marque à la 23e minute par Ramadan. Deux minutes, Podol inscrit le deuxième but de Mahajanga. Grâce à un triplé de Florian, la sélection d'Antsiranana a pu renverser la situation et se qualifie pour la demi-finale. Même si ce dernier est déjà qualifié, les protégés de Aly joueront encore leur deuxième rencontre de demain, contre Fianarantsoa. Le tenant du titre a encore de la chance si Fianarantsoa perd son match. Les Majungais et les Fianarois se sont séparés sur un score de parité lors du premier match du groupe B.