Cote d'Ivoire: Éducation des orphelins - Les donateurs célébrés

La situation des orphelins préoccupe toute personne sensible à la cause des enfants vulnérables. C'est en cela que l'Ong Support Orphans Éducation (Soe) reçoit toutes les années des dons afin de scolariser des orphelins. En fin d'exercice budgétaire, l'association a organisé une cérémonie dénommée : journée de remerciement des donateurs et d'excellence (Jrde) le 12 août 2023 dans un réceptif hôtelier à Abidjan.

Lors de cette 8e des Jrde de l'Ong Soe, les donateurs classés par catégorie à savoir bronze, argent, or diamant et diamant rose ont reçu d'abord des diplômes. Ils ont ensuite été félicités par le président fondateur de l'association, Dr Kraffa Blaise pour leur sens du partage. «Que pouvons-nous vous dire chers donateurs, si ce n'est pas ce mot « merci » qui revêt tout son sens de reconnaissance des membres et des bénéficiaires », s'est-il exprimé. Et d'ajouter que leur geste est un acte de bienfaisance et d'humanité. « Grâce à l'action des donateurs, nous écrivons la merveilleuse histoire des orphelins », s'est-il félicité Dr Kraffa Blaise sur une ère tout heureux.

Le président fondateur a profité de ce moment pour présenter le bilan des activités menées au cours de cette huitième année budgétaire (aout 2022-aout 2023). Ces actions à l'endroit des bénéficiaires sont composées d'appui à la scolarisation, de suivi psychosocial, d'accompagnement socio-éducatif et de prise en charge médicale. Ce sont 23 898 957 millions Fcfa qui ont été dépensés pour le soutien aux orphelins, au fonctionnement, au management des performances et équipements du siège.

Au nom des donateurs le Pasteur N'Guessan Israël a félicité l'Ong pour la gestion rigoureuse des fonds donnés. Puis d'encourager les orphelins à se mettre au travail et a exhorté les parents à un suivi des élèves.

Pendant cette journée, les meilleurs écoliers orphelins scolarisés par l'Ong ont été récompensés. Ainsi les élèves du primaire et du secondaire ont reçu des Prix. Outre cette reconnaissance, les bons élèves du primaire et du secondaire ont reçu également des récompenses. Cette cérémonie a été ponctuée par des prestations des enfants et des artistes. Il faut souligner que dès le 1er octobre 2023, l'Ong Soe commence la réception des dossiers des orphelins désirant intégrer la liste des bénéficiaires de l'association. L'opération prendra fin le 30 décembre 2023. Les inscriptions sont gratuites et se feront en ligne ou siège de l'Ong.