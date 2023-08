Cote d'Ivoire: Arts du spectacle - L'événementiel à l'ère du digital et de la dématérialisation

Artistes, promoteurs de spectacles et opérateurs de l'évènementiel se sont donnés rendez-vous le 10 août à Abidjan-Cocody, pour échanger sur la dématérialisation de la billetterie. C'est autour de "Event-Ti" une nouvelle application digitale, lancée par la startup ivoirienne Synchrone Techno-Ci que le modèle de billetterie a été visité, de l'origine imprimé à la digitalisation.

Christophe Kablan, Directeur général de cette structure qui était face aux opérateurs culturels a indiqué d'entrée que la gestion des tickets de spectacle n'a pas toujours été facile. Selon lui, le processus de production de la version papier s'est montré laborieux, contraignant, couteux et sujet au piratage. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, la dématérialisation est considérée comme un atout de bonne gestion de la billetterie. « Elle permet d'avoir deux types de payement : les plateformes version site web et application mobile. Avec l'inconvénient de contraintes liées à la sécurité et l'authenticité et les tickets multiples qui génèrent un code QR pour chaque achat », a-t-il indiqué avant d'ajouter que cette digitalisation comporte toute de même des faiblesses qui n'offre n'offrent pas aux utilisateurs un confort maximum.

Selon lui, la nouvelle application Event-Ti a tenu compte de toutes ses faiblesses en générant un code QR unique pour les achats multiples qui évite la duplication des tickets en invalidant les captures d'écran, les renvois par E-mail et les retranscrits en format papier. Elle offre la possibilité de transferts de tickets via numéro téléphonique, notification de réception et prend également en compte les évènements privés de type mariage, anniversaire, réunion avec des invitations personnalisées.

Avec l'unicité des tickets, donc infalsifiables, on arrive à une sécurisation des données, un gain financier, une économie de temps et de ressources humaines et un meilleur contrôle des ventes pour les promoteurs. Mais aussi, c'est un gain de temps et une sécurité de données pour les utilisateurs.