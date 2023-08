Mali: La Minusma quitte le camp de Ber sur fond d'attaques jihadistes et de tensions avec les ex-rebelles

Au Mali, la Minusma a quitté ce 13 août 2023 le camp qu'elle occupait à Ber, dans la région de Tombouctou. Après Ogossagou, dans le Centre, c'est le deuxième camp militaire dont les troupes onusiennes se retirent dans le cadre de leur départ du Mali, qui doit s'achever d'ici la fin de l'année. Mais les Casques bleus ont dû partir de Ber plus tôt que prévu « en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone », selon la mission onusienne, qui a subi une attaque terroriste lors de son retrait.

L'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner, qui ont investi le camp de Ber ce 13 août 2023, ont eux aussi subi des attaques meurtrières attribuées à des groupes terroristes. Quant aux ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), signataires de l'accord de paix de 2015, ils contestent l'arrivée des forces maliennes à Ber.

La Minusma a donc quitté Ber trois jours plus tôt que prévu et dans la douleur. En effet, le dernier convoi qui a quitté le camp hier a subi deux attaques successives : quatre Casques bleus ont été blessés, selon la Mission onusienne, qui a revu ce 14 août son bilan à la hausse.

De son côté, l'armée malienne indique dans un communiqué publié hier dimanche, au soir, avoir bien « pris possession » du camp. Mais les Forces armées maliennes (Fama), qui étaient positionnées à Tombouctou, à une soixantaine de kilomètres de Ber, ont elles aussi subi plusieurs attaques lors de leur progression entre le 11 et le 13 août. Bilan officiel : cinq morts et quatre blessés côté malien, une vingtaine de terroristes tués.

Dans un communiqué diffusé il y a deux jours, le Jnim (Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans) lié à al-Qaïda, affirmait avoir attaqué « l'armée malienne et des mercenaires de Wagner », assurait avoir fait « des dizaines de morts et de blessés » et capturé un soldat malien, et reconnaissait quatre morts dans ses rangs.

L'armée malienne, le Jnim et la CMA

La situation sécuritaire à Ber, après le départ de la Minusma et l'arrivée de l'armée malienne et de ses supplétifs russes, est donc extrêmement tendue.

Elle l'est d'autant plus que les ex-rebelles indépendantistes de la CMA contestent l'arrivée de l'armée malienne. Ses dirigeants rappellent que, selon le cessez-le-feu signé en 2014 et qui régit l'accord de paix, ce sont les ex-rebelles qui contrôlent cette partie du territoire.

Joint par RFI, un cadre de la CMA précise que des affrontements ont eu lieu vendredi et samedi, à Ber, entre les ex-rebelles et les forces maliennes accompagnées de Wagner. La CMA affirme ne déplorer aucune victime. Quant au communiqué de l'armée malienne sur les « incidents » qui ont émaillé son arrivée à Ber, il ne mentionne aucun affrontement contre la CMA et ne cite que des « groupes armés terroristes ». Sollicitée par RFI pour davantage de précisions, l'armée malienne n'a pas donné suite.

Si les Fama ont pris possession du camp militaire de Ber, la CMA reste présente dans la ville. Une situation hautement inflammable. Aucun commentaire à ce stade de la médiation internationale pour le suivi de l'accord de paix, conduite par l'Algérie. Sollicité par RFI, le ministère malien de la Réconciliation nationale, en charge de l'accord de paix, n'a pas donné suite.

« Rétrocession »

Un cadre onusien précise qu'à Ber comme ailleurs, la Minusma remet tous les camps qu'elle doit quitter aux autorités nationales parce que c'est le gouvernement malien qui avait autorisé en 2013 le déploiement de la mission onusienne, avant même la signature du cessez-le-feu et de l'accord de paix. Cette source explique également que la cérémonie officielle de rétrocession du camp de Ber a eu lieu la veille, le samedi, à Tombouctou, et que les Casques bleus ont quitté leur emprise dimanche aux alentours de 6h, avant l'arrivée des forces maliennes deux heures plus tard. Une manière de préciser, sans le dire, que les troupes onusiennes n'ont pas assisté à l'arrivée de Wagner dans leur ancienne base.