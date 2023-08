Sénégal: Matam - Conséquences de l'endommagement du pont de Diamel : les bus et voitures d'un certain tonnage interdits de circuler

Les bus et voitures d'un certain tonnage devront faire de grands détours pour rallier la capitale régionale Matam, ou les localités du Dandé Mayoo Nord desservies par le pont de Diamel pour le moment endommagé. La mesure conservatoire qui a été prise en 2020 par le préfet du département de Matam, à partir d'un arrêté portant sur l'interdiction de la circulation des véhicules d'un certain gabarit sur le pont, a été remise à jour.

L'arrêté de l'autorité administrative qui n'a jamais été respecté a refait surface suite à l'incident qui est intervenu au niveau de l'ouvrage occasionnant l'affaissement de la zone de contact entre le pont et la piste latéritique où les pneus d'un bus de transport se sont encastrés dans la culée. Une situation qui a empêché la circulation des deux roues, des charrettes et des véhicules pendant toute la journée du samedi, sur le pont, ce qui a conduit à une perturbation du trafic routier entre la commune de Matam et les autres localités riveraines du fleuve Sénégal dans sa partie Nord.

Désormais, «pour ce qui est des bus et des véhicules d'un certain tonnage, il n'est plus possible d'emprunter ce pont», a déclaré le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt lors de sa visite sur le site pour constater les dégâts causés. Cette deuxième interdiction aux bus et voitures d'un certain tonnage de circuler sur le pont, suite à un affaissement, remet à l'ordre du jour, les nombreuses réclamations des populations portant sur la réhabilitation, sans délai, du pont de la localité dont certains éléments sont dans un état de délabrement assez avancé. Une vieille revendication tout le temps agitée, qui a connu une accalmie avec le projet de construction de la route du Dandé Maayo qui prend en charge la reconstruction de l'ouvrage.

Toutefois, l'incident qui a conduit une fois encore à limiter la circulation au niveau du pont, a fini d'irriter les habitants du village de Diamel et ceux des localités environnantes qui décrient «les lenteurs observées autour du projet de la reconstitution», avant d'exiger le démarrage immédiat et sans délais des travaux. Cela tient, comme l'explique un vieux septuagénaire du rôle très important que joue le pont qui relie toute la partie appelée Dande Mayoo du département de Matam à la capitale régionale.

«Dans le passé, durant l'hivernage, les populations ont beaucoup souffert, l'impraticabilité du pont avait conduit les usagers à faire de grands détours de plusieurs kilomètres pour rallier le chef- lieu de région », fulmine-t-il. Avant d'ajouter qu'avec la montée des eaux du fleuve, « les déplacements deviennent plus dangereux avec les petites pirogues qui ont des limites à assurer la traversée des passagers et des marchandises». Après l'incident, au niveau du pont, ce sont pour l'heure des mesures d'appoint qui sont déroulées. Suite à l'intervention d'un véhicule d'une entreprise travaillant dans la région qui a réussi à tirer le bus, la circulation a été rouverte pour les cyclomoteurs.