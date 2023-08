Madagascar: Région DIANA - Ouverture d'un nouveau site touristique

La diversification de l'offre qui constitue l'un des axes stratégiques inscrits dans la feuille de route du ministère du Tourisme, se concrétise grâce aux initiatives menées par toutes les parties prenantes oeuvrant dans le secteur.

Un nouveau site touristique est ouvert au grand public, tant pour les touristes nationaux qu'internationaux. Il est localisé à Ankazomborona, commune rurale de Beramanja, district d'Ambilobe, dans la région DIANA. La communauté locale de base d'Ankameva était à l'origine de cette initiative prometteuse tout en bénéficiant l'appui de WWF et du soutien financier de l'agence SIDA (Swedish International Development Agency) du gouvernement suédois, dans le cadre du programme Leading the Change.

« Notre rêve d'il y a longtemps devient actuellement une réalité. L'ouverture de ce site écotouristique communautaire est génératrice de revenu non seulement pour notre association mais aussi pour chaque membre. Il génère aussi des emplois tout en contribuant au développement local et à la promotion de la destination Nord. A titre d'illustration, Gladysse une femme pêcheuse, membre de notre communauté, est devenue guide et patrouilleuse du site après avoir reçu des formations en la matière. Nous assurons également la gestion de ce site touristique. En outre, son ouverture au grand public permettra de réduire de manière significative les pressions exercées par la population riveraine sur les ressources naturelles », a témoigné Amad Jack, président de la communauté de base d'Ankameva.

Préserver les services écosystémiques

Outre la formation des guides touristiques locaux, des cuisiniers, des réceptionnistes et des conducteurs de bateaux ont également été formés dans le but d'offrir une expérience de qualité aux visiteurs, et ce, dans le cadre de la promotion du tourisme durable. En effet, les communautés villageoises locales sont désormais en mesure d'accueillir les touristes tout en leur faisant goûter leur cuisine traditionnelle à base de fruits de mer frais.

Parlant de ce nouveau site touristique en particulier, il joue un rôle essentiel dans la conservation de deux écosystèmes majeurs, à savoir la forêt tropicale humide d'une superficie totale de 204 hectares et une immense forêt de mangroves qui s'étend sur 1 359 hectares. Ce qui permettra de maintenir et préserver les services écosystémiques fournis par ces ressources naturelles au profit de la population locale et partant de la planète. On peut citer, entre autres, l'amélioration des moyens de subsistance de la population grâce au tourisme et à la pêche aux crustacés, la réduction des émissions de carbone et la conservation des habitats naturels de diverses espèces faunistiques.

Espèce emblématique « Macaco Macaco »

Ce nouveau site touristique offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir la richesse de la faune telle qu'une variété d'oiseaux, des espèces de caméléons et des lémuriens ainsi que de la flore malgache dans un environnement préservé. Parmi les trésors de cette destination touristique figure entre autres, la montagne sacrée d'Ambohinangy, couverte de forêts tropicales abritant notamment l'espèce emblématique « Macaco Macaco ». Le Lémur noir ou Lémur macaco, Eulemur macaco macaco est une espèce de lémurien endémique de Madagascar.

Il a une fourrure dense et soyeuse, généralement de couleur brun-gris, avec une bande blanche caractéristique sur le front. Ces lémuriens sont diurnes et arboricoles et se nourrissent principalement de fruits, de feuilles et de fleurs. Ils peuvent également manger des insectes et d'autres petits animaux. Ils sont classés comme une espèce quasi-menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Quatre circuits proposés

Pour découvrir ce joyau naturel de la destination Nord, quatre circuits touristiques sont proposés. En empruntant le circuit "Lémuriens", les visiteurs peuvent rencontrer diverses espèces endémiques telles que le Black Lemur et le Macaco Macaco. Le Circuit "Reboisement", lui, présente un fascinant site de restauration de huit espèces de mangroves tandis que celui du mont Ambohinangy qui constitue le 3e circuit dit "Point de vue" peut s'enorgueillir de son incroyable point de vue sur Nosy Be et les mangroves.

Et enfin, le dernier site est le circuit "Marin" qui permet d'admirer de près les flamants roses et les oiseaux endémiques faisant leur nid près des mangroves. En plus de mettre à l'honneur le capital naturel de la Grande île, ce site écotouristique a un fort potentiel en matière de protection et de conservation d'un patrimoine unique, a-t-on conclu.