Madagascar: Rallye TMF - Troisième manche - Et de deux pour Faniry et Mahents

Le Rallye TMF, comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes, a tenu ses promesses en termes de spectacle, ce week-end, dans la partie Ivato et ses environs, jusqu'à 131 km.

L'équipage Faniry-Mahents sur Peugeot 206 a confirmé son hégémonie. A l'issue des 14 épreuves spéciales, les pilotes du club organisateur ont remporté la course avec un cumul de 1h35min30sec. Leur victoire s'est dessinée lors de la deuxième journée au détriment de l'équipage de Mika et Fafah, à bord d'une Peugeot 206, qui a abandonné à l'ES 7.

Cependant, le champion de la deuxième manche a été talonné de près par Mathieu et Tahina au volant d'une Subaru. Le combat a été très acharné depuis l'ES 9 avec seulement quelques centièmes d'écart. Pourtant le tandem Faniry et Mahents a su gérer l'avantage en menant toujours au chrono jusqu'à l'ES 11 où ils étaient devancés par l'équipage de Dani et Irdonen sur une Subaru. Par ailleurs, Faniry n'a plus connu le moindre problème mécanique, ce qui a permis à son équipage de terminer l'ES 14 par la plus belle des manières.

La deuxième place est revenue à Mathieu et Tahina avec un chrono de 1h38min59sec. L'équipage de Dani a complété le podium en réalisant un temps de 1h39min27sec. Ce Rallye TMF a vu la participation de 39 équipages dont quatre équipages exclusivement féminins, pilote et copilote, et six mixtes. Mais rien n'est encore fait. Les deux dernières manches réservent sûrement des surprises.