Madagascar: Une population consciente des enjeux des élections

Le paysage politique se clarifie de plus en plus et l'on se réjouit de voir qu'il n'y a pas de véritable tension entre les principales personnalités qui ont l'intention de se présenter à l'élection présidentielle.

Les propos sont faits sans ambage et les adversaires du pouvoir ne ménagent pas leurs critiques contre lui, mais il n'y a pas de dérapage verbal. Les futurs électeurs écoutent avec attention tout ce qui se dit et même s'ils restent avares de commentaires sur ce qu'ils entendent, ils n'en pensent pas moins.

Une population consciente des enjeux des élections

Les déclarations de candidature se multiplient, mais ceux qui ont décidé de se présenter à l'élection présidentielle sont loin d'être des « farfelus ». Les poids lourds de la politique sont bel et bien présents, mais il y a des nouveaux venus qui ont un discours bien charpenté. Ces derniers ont bien réfléchi à la situation dans laquelle se trouve le pays et n'entendent pas verser dans la démagogie. C'est une nouvelle génération qui veut se démarquer des pratiques politiciennes ayant eu cours jusqu'à présent. Le public les connaît peu, mais ils commencent à se montrer.

On s'aperçoit qu'ils ont des partisans et qu'ils peuvent les rassembler lors du congrès de leur parti. Même s'ils n'ont pas une audience nationale, ils peuvent avoir un certain poids dans le débat politique. Le chef de l'État ne semble, cependant, pas inquiet outre mesure de cette évolution du paysage politique actuel. Lui et son équipe jouent leur propre partition et ne répondent pas aux multiples critiques qui leur sont adressées. Ils sont tout à fait conscients du mauvais bilan de ce mandat qui va toucher à son terme.

Ils préparent leur stratégie de communication pour la future campagne électorale. Campagne qui va être très courte et ils vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Mais les futurs électeurs ne devraient pas être sensibles aux promesses qui pourront être faites car ils sont tout à fait conscients des enjeux de cette élection.