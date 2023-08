Madagascar: Journée Paralympique Inclusive - Rendez-vous à l'ANS Ampefiloha, le 26 août

Le sport a toujours montré qu'il peut être un puissant vecteur d'inclusion, en faisant notablement évoluer le regard porté sur les personnes en situation de handicap.

Madagascar et la France vivent une période sportive intense en 2023- 2024. Les mois d'août seront très sportifs pour Madagascar et la zone de l'Océan Indien. Les Jeux des Iles de l'Océan Indien, organisés à Antananarivo du 25 août en septembre 2023 rassembleront les jeunes et les sportifs des îles de l'Océan Indien. Les Jeux Olympique et Paralympiques tenus en France en juillet-août-septembre 2024, figurent parmi l'événement sportif planétaire le plus attendu.

Les jeux des îles et les jeux olympiques constituent deux rendez-vous essentiels, qui rassembleront les passionnés de sport de deux pays. En 2023, l'Ambassade de France à Madagascar, le Madagascar Paralympic Committee et le Ministère de la Jeunesse et des Sports ont uni leurs forces pour répondre à la dynamique d'affirmation accrue du mouvement paralympique ces dernières décennies, nourrie par une attente toujours plus forte pour des sociétés plus justes et inclusives.

Le sport a toujours montré qu'il peut être un puissant vecteur d'inclusion, en faisant notablement évoluer le regard porté sur les personnes en situation de handicap. « Favoriser le développement d'une pratique sportive inclusive à Madagascar chez les personnes en situation de handicap » est le projet financé principalement par le Ministère des Affaires Étrangères français.

4 fédérations

Le projet poursuit trois objectifs principaux : renforcer la fédération malgache paralympique, favoriser l'émergence d'une filière entrepreneuriale de production de matériel handisport et sensibiliser le public au sujet du handicap à travers le sport. Pour cette 11e édition des Jeux des Iles, le handisport ne sera pas en reste en natation et en athlétisme.

L'Ambassade de France à Madagascar, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Madagascar Paralympic Committee dans cette perspective de rendre plus accessible et visible le sport paralympique organisent ensemble le samedi 26 août à l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha, de 9 h à 18h, une action de sensibilisation intitulée « Journée paralympique inclusive ».

Dans le mouvement du lancement des Jeux des Iles de l'Océan Indien, cette journée bénéficiera de la présence des 4 fédérations handisport engagées dans la compétition, Madagascar, hôte, mais aussi La Réunion, Maurice et les Seychelles. La journée associera des prises de paroles d'acteurs significatifs dans le domaine du handicap (chef de projets, responsables de fédérations handisport, sportifs, ergothérapeute...), un espace de stands tenus par des associations, des matchs de baskets (basket fauteuil et adapté), des représentations de danse inclusive.

Ce sera sans doute un moment fédérateur de la communauté handisport de l'Océan Indien, où ces moments d'échanges et ces rencontres sportives puissent être l'occasion pour le public de découvrir le handisport et le sport adapté en interagissant avec les sportifs en situation de handicap.