Afrique: Direction générale des impôts et des domaines - La Dgid présente le Presid au cours d'une rencontre avec le top management

Le directeur général des impôts et des domaines (Dgid) veut imprimer sa marque au sein de cette direction stratégique du ministère des Finances et du Budget. Il a le 10 août 2023, réuni le top management de la Dgid au tour d'un nouveau concept dénommé All Staff Meeting, qui se caractérise par son approche originale, inclusive et participative.

Selon un document de presse du Bureau communication de la Dgid, Abdoulaye Diagne, le patron de la Dgid, dès sa prise de service a entamé une tournée nationale au niveau de l'ensemble des services de la Dgid, soit 11 Directions et 23 Centres des services fiscaux (Csf). Selon la même source, ces visites ont permis au nouveau Directeur général de se faire une idée précise sur les besoins des différents démembrements de la Dgid notamment en termes de ressources humaines mais en également en termes d'infrastructures.

«Et, c'est précisément, pour apporter une solution structurelle à ces problématiques persistantes, qu'il a mis en place un ambitieux Programme de rénovation et d'extension des services des impôts et des domaines (Presid). Le Presid qui vise à élargir le spectre de la Dgid sur l'ensemble du territoire national en vue de faciliter aux usagers l'accès aux services et améliorer les conditions de travail des agents est constitué de deux composantes à savoir : la rénovation fonctionnelle et physique qui ambitionne de mettre aux normes l'ensemble des services de la Dgid afin de garantir aux agents des conditions de travail adéquates ; l'extension progressive des services des impôts et des domaines qui vise la mise en place de nouvelles structures adaptées au niveau des départements et autres localités cibles du pays », lit-on dans le document.

Pour mobiliser l'ensemble des directeurs, des adjoints directeurs, des conseillers techniques et de tous les chefs de services autour de cette nouvelle vision, ajoute la même source, le Directeur général des impôts et des domaines a initié un nouveau concept dénommé All Staff Meeting, qui se caractérise par son approche originale, inclusive et participative. Le document de presse explique que la première édition qui s'est déroulée le 10 août 2023 a été un moment fort d'échanges, de partages et de communion entre les différentes entités de la Dgid qui ont ainsi pu dresser un bilan constructif et définir ensemble de nouvelles orientations encore plus axées sur la performance.

«Un portefeuille de projet en train d'être déroulé a également été présenté au cours d'une exposition en marge du All Staff meeting qui aura été un franc succès. On peut citer entre autre la Dgid digitale, la construction des services départementaux, la dématérialisation de l'archivage documentaire, la qualité des services à l'usager et le renforcement des services du cadastre en équipement moderne », renseigne le document.

Clôturant la cérémonie, Abdoulaye Diagne a invité tous les agents à s'approprier le Presid tout en les invitant à développer des synergies pour l'atteinte de ses objectifs. Il a adressé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur mobilisation et la pertinence des contributions, avant de procéder à la signature des contrat d'objectifs et de performances (Cop) avec tous les directeurs ; acte symbolique qui officialise leur engagement et détermination à relever les nouveaux défis au bénéfice de l'État et de tous les citoyens. «La première édition des All Staff meeting a permis de poser les fondements solides, efficaces et pérennes pour bâtir la Dgid de demain », note le document.