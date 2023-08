Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Déclaration de candidature attendue ce 31 août

Avec la date du 9 novembre qui approche à grand pas, les grosses écuries de la politique malgache se bousculent pour aligner leur poulain sur les starting-blocks.

Les convaincus de Behozatse devraient encore patienter. Bien que la déclaration de candidature pour la présidentielle du mois de novembre bat déjà son plein, Siteny Randrianasoloniaiko ne se presse pas. Il se donne encore le temps de poursuivre son Mihava Tour dont le principal objectif est de donner la parole à la population avant de prendre une décision pour sa participation à cette élection. En déplacement à Fianarantsoa, ce samedi, le député de Toliara 1 a néanmoins indiqué qu'il fera sa déclaration à la fin de ce mois.

« A Fenerive-Est, Mananjary, Mahajanga, Sambava..., là où l'équipe de Mihava Tour passe, la population a toujours sollicité ma candidature. Ce 31 août, je ferai une déclaration importante sur ce sujet », a-t-il déclaré. Cette déclaration marquera certainement l'entrée en lice de l'enfant de Tsianengeha pour cette compétition, et quoi de plus naturel qu'un Mihava Tour à Toliara pour un tel événement, six jours avant la date du 6 septembre, dernier délai pour le dépôt de candidature à l'élection présidentielle.

Septième candidat

En tout cas, après le numéro Un du parti Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana, le président du parti Malagasy Miara-Miainga, Hajo Andrianainarivelo, le patron du parti Tia Tanindrazana, Tahina Razafinjoelina, le président du Tsara Tahafina, Auguste Paraina et le leader du parti Mamiko ny Taniko Madagasikara, James Rasoamaka, l'instigateur du Mihava Tour, Siteny Randrianasoloniaiko pourrait être le septième candidat déclaré pour cette prochaine course à Iavoloha à moins que les prochaines semaines ne nous réservent pas d'autres annonces du même acabit. D'autant qu'un certain Hery Rajaonarimampianina n'attend que le congrès de son parti, le Hery Vaovao ho an'i Madagascar.

%

Démonstration de force

Ce dont cette annonce du 31 août accouchera est également attendue avec impatience par le camp du régime. Le président de l'Union Africaine de Judo multiplie les critiques à l'encontre des dirigeants actuels. Accueillis par une foule en effervescence, Behozatse et son équipe se sont livrés à une marche de 1 kilomètre dans la capitale de la région Haute-Matsiatra. Un exercice qui s'apparente à une véritable démonstration de force et met au défi les autorités. Tout cela malgré la note du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, interdisant les rassemblements populaires sur les voies publiques.

« Siteny Randrianasoloniaiko est un homme de loi. On a même respecté une décision du ministère qui est tout simplement anticonstitutionnel », a indiqué le patron du Mihava Tour. Et de poursuivre, « à partir d'aujourd'hui cette note ne tient plus car même les partisans du régime ne la respectent pas. Leur droit est également notre droit ». En effet, un carnaval dirigé par les oranges s'est déroulé dans la ville de Fianarantsoa ce samedi, quelques minutes avant l'arrivée de Siteny.

Décentralisation

D'Ambositra à Ambalavao, en passant par Ambohimahasoa et Fianarantsoa, l'équipe du Mihava Tour a proposé des discours taillés sur les réalités de la région d'Amoron'i Mania et de Haute Matsiatra. « Priorité aux Malgaches ». Ces mots ont retentis durant ce périple en terre Betsileo. « Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Avec une simple décision politique, on peut changer beaucoup de choses », a martelé Siteny Randrianasoloniaiko durant cette tournée marathon. L'instigateur du Mihava Tour tient mordicus à sa décentralisation.

En effet, les représentants de la population ont fait part de leur problème quotidien. L'insécurité, le chômage, le problème de l'agriculture ou encore de la santé, ils ont tous confié au président du Mihava Tour. « Notre seule solution est le changement structurel. Il n'y a que l'application de la décentralisation pour sauver ce pays », a indiqué Siteny Randrianasoloniaiko tout en soutenant déjà la vision avec laquelle il compte redresser le pays, avant la déclaration du 31 août.