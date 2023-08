Madagascar: Coupures intempestives d'électricité - Ras-le-bol des usagers de la Jirama

Les abonnés de la compagnie malgache de l'eau et de l'électricité ont eu droit à 10 heures de coupures d'eau et d'électricité hier. Quelques quartiers seront encore privés d'électricité pendant 5 heures ce jour.

Qu'il s'agisse d'un délestage économique, d'un délestage technique ou d'une coupure d'électricité, peu importe son appellation, les usagers sont à bout. Il ne se passe pas une journée sans que l'électricité ne soit coupée dans la Capitale. Hier, plusieurs quartiers de l'Ouest et du Sud de la Capitale se trouvaient sans électricité pendant 10 heures en raison du remplacement des poteaux électriques supportant la ligne de haute tension entre Ambohimanambola et Ambodivona d'après le communiqué de la Jirama. Le remplacement d'une ligne de 20 kv à Ambatomaro a également privé les habitants d'électricité pendant 8 heures. Ce jour, la Jirama a encore annoncé une coupure à Tsaralalana, Petite Vitesse et Isoraka de 9h à 14h. L'approvisionnement en eau a été également perturbé puisque le suppresseur est alimenté par l'électricité.

Activités

Pas plus tard que jeudi dernier, le ministre de l'Energie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa a annoncé la fin du délestage dans la Capitale et les six capitales provinciales. « Les coupures d'électricité sont toujours possible mais les délestages économiques ont pris fin. Par contre, les délestages techniques pourraient toujours survenir », a-t-il annoncé ce jour-là. Quel que soit le motif et les explications avancées par le ministre, les usagers de la Jirama ne décolèrent pas face aux longues coupures de courant.

Les activités des travailleurs indépendants sont fortement perturbées. « Nous avons refusé plusieurs commandes puisque nos activités dépendent largement de l'électricité. Cela représente une importante perte pour nous mais que pouvons-nous faire ? », déplore un pâtissier.C'est loin d'être un cas isolé, la grogne monte chez les usagers qui ont ras-le-bol des coupures intempestives d'électricité.