Madagascar: Banque Centrale - Un projet d'acquisition d'une tonne d'or par mois

Du concret. La Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) passe à l'acte pour concrétiser son projet de concrétisation de la réserve nationale d'or.

L'autorité monétaire projette, à cet effet, l'achat sur le marché local d'une tonne d'or par mois.

Révision

Le projet qui entre dans le cadre du programme d'achat de dorés sera réalisé par le biais de l'accord entre la BFM et le ministère des Mines et des Ressources stratégiques concernant cette constitution de la réserve nationale d'or. Signée vendredi dernier entre le ministre Herindrainy Rakotomalala et le gouverneur de la Banque Centrale Aivo Andrianarivelo, cet accord qui a fait l'objet d'une révision définit les conditions et les modalités de ce projet qui constitue, par ailleurs l'un des faits marquants du centenaire de la Banque Centrale.

Selon cet accord de partage de responsabilité, le ministère en charge travaillera sur la structuration de la filière, incluant la mise en place d'un système de traçabilité de l'or, l'élévation du professionnalisme des acteurs et l'amélioration des revenus générés à chaque étape de la commercialisation. De son côté, la BFM conférera une valeur monétaire à l'or pour qu'il devienne véritablement une réserve officielle, au même titre que les devises de référence.

Bonne qualité

%

Des réserves d'or qui promettent d'être de bonne qualité, du moins si les conditions et les critères imposés par le protocole d'accord révisé, sont respectés. En effet, non seulement, l'or livré à la Banque Centrale doit être extrêmement pur mais son circuit et son processus de production doivent être conformes aux réglementations du travail et au respect des droits de l'homme. C'est pour cette raison d'ailleurs que seuls les opérateurs locaux formels et réguliers sur le plan fiscal sont habilités à vendre de l'or auprès de la Banque Centrale.

Il s'agit en somme de faire respecter les conditions imposées par les affineurs. On rappelle que la BFM avait déjà envoyé 1 080 kilos de dorés pour être convertis en or monétaire selon les normes du London Bullion Market Association (LBMA). En tout cas, si ces conditions sont respectées par toutes les parties prenantes, ce projet de renforcement de la constitution de la réserve nationale d'or a toutes les chances de réussir. Avec ce que cela suppose de bonnes perspectives pour l'économie malgache.