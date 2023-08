Madagascar: 11es Jeux des Îles - Andry Rajoelina et Sidonie Fiadanantsoa allument la vasque olympique à Antsiranana

La flamme des Jeux va faire le tour des 5 ex-provinces avant de rejoindre Tana, le jour de la cérémonie d'ouverture.

Vendredi dernier lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle tribune du stade Elgeco Plus By Pass, le président Andry Rajoelina a déclaré que Madagascar va organiser des jeux exceptionnels et grandioses. Deux jours après, la capitale de la région Diana était en feu pour accueillir l'arrivée de la flamme des Jeux des Îles de l'Océan Indien.

Dans une ambiance survoltée, une foule en liesse et un stade plein à craquer, la population d'Antsiranana a affiché une ferveur exceptionnelle. À l'image d'Antsiranana, la flamme des Jeux illumine déjà la Grande île. L'évènement a été retransmis en direct sur la chaîne nationale, TVM. Des artistes de renom ont donné au peuple malgache un avant-goût de ce qui va se produire d'ici 10 jours au Stade Barea Mahamasina. Le président de la République, lui-même, a fait le déplacement à Diégo Suarez pour accueillir la flamme des Jeux. Depuis le début des préparatifs, il s'est toujours montré enthousiaste et très impliqué dans l'accueil de ces jeux.

Plusieurs champions

Samedi en début de soirée, Andry Rajoelina, lui aussi ancien champion de karaté, a reçu la flamme des Jeux des mains de Sidonie Fiadanantsoa, la jeune athlète récemment médaillée d'or lors des Jeux de la Francophonie, discipline 100m haies. Le chef de l'Etat et la jeune championne d'athlétisme, originaire d'Antsiranana, ont ensuite allumé ensemble la vasque olympique du stade Kianjasoa, sous un tonnerre d'applaudissements et des cris de joie de tout un stade.

%

Cette flamme, remise samedi au Comité Olympique Malagasy, va faire le tour de Madagascar, avant son arrivée au Stade Barea Mahamasina le 23 août, jour de la cérémonie d'ouverture des 11es Jeux des Îles.

Plusieurs champions et anciens champions, en l'occurrence Toussaint Rabenala, un triple-sauteur 3 fois champion d'Afrique et double champion de la Francophonie, et l'actuelle DG des Sports Rosa Rakotozafy, double championne d'Afrique et ancienne gloire du 100m haies, se sont relayés pour porter la flamme depuis l'aéroport d'Arrachard jusqu'au stade Kianjasoa. Le président Andry Rajoelina a profité de cette cérémonie de réception de la flamme des Jeux pour réitérer son appel à la solidarité et à l'unité.

« Zavabita »

Andry Rajoelina a entamé le deuxième jour de son déplacement à Diégo par l'inauguration de plusieurs « zavabita ». Dans la matinée, il s'est rendu à Andaloasy pour visiter le camp pénal installé dans cette commune depuis 1982. Ce camp pénal est rattaché à la maison centrale de Diégo-Suarez et compte 39 détenus travailleurs. La surface totale utilisée est de 108 ha. Durant la saison 2022-2023, 57 ha de terrains ont été cultivés dont 45 ha réservés à la culture de patates douces. Le rendement estimé pour la prochaine récolte prévue au mois de septembre est de 225 tonnes de patates douces.

Mais le camp pénal d'Andaloasy produit aussi du riz, du maïs, du manioc et des légumineuses. Ces cinq dernières années, l'Etat malgache multiplie les efforts pour l'amélioration des conditions de détention des prisonniers. La multiplication des camps pénaux figure parmi les stratégies mises en place. L'objectif à court et moyen terme est d'améliorer la qualité et la quantité d'alimentation dans les prisons tandis que pour le long terme, l'initiative vise à faciliter la réinsertion sociale des détenus et à l'autosuffisance alimentaire de ces derniers.

Aides financières

Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu au gymnase couvert d'Antsiranana pour distribuer des aides financières à 15 000 ménages nécessiteux. Chaque famille reçoit 250 000 ariary par mois, grâce à cette initiative soutenue par la Banque mondiale dans le cadre du projet Ankohonana Miatrika. C'était aussi une occasion pour la remise de « karinem-pokontany » biométriques équipés de QR code pour la population du district d'Antsiranana I, et d'un soutien financier au profit de 27 jeunes entrepreneurs bénéficiaires du projet MIHARY. Des soutiens financiers ont également été apportés à toutes les communes dans la province d'Antsiranana. Ceci dans le cadre du programme « Opération Communale d'Appui Intégré » (OCAI) dans le cadre du projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC).

Bons de caisse

Mais l'évènement marquant de la journée de samedi fut la remise des bons de caisse aux retraités de la SECREN qui n'ont pas perçu leurs pensions de retraite au niveau de la CNaPS depuis plusieurs années. Pour rappel, la SECREN a failli au paiement de sa cotisation patronale et n'a pas pu régler le paiement des pensions de ses employés. L'Etat va donc prendre en charge le règlement de ces pensions impayées. Les employés retraités ont remercié le président Andry Rajoelina pour cette décision. À souligner que leurs pensions ont été payées en entier. Grâce à cette initiative, certains d'entre eux ont perçu jusqu'à 23 millions ou 19 millions d'ariary.

3 600 foyers

Plusieurs routes viennent d'être réhabilitées à Antsiranana. Parmi elles figurent, entre autres, la route « Dégagement Ouest » baptisée « Route Général Mounibou Ismael » mesurant 3 km 589, et dont la réalisation s'inscrit dans le cadre du programme PADEVE financé par l'AFD, mais aussi le Boulevard le Myre de Villers, la route de l'abattoir, et les routes de Mahatsara et Mangarivotra. S'ajoute à cela l'inauguration de la route Corniche Melville issue du Projet PIC, financé par la Banque mondiale. Lors de cette journée, Andry Rajoelina a aussi inauguré la première phase de la centrale solaire d'Ankorikahely, Antsiranana II. D'une puissance de 2449 kWc, cette centrale rend possible l'accès à l'électricité à 3 600 foyers. D'après les explications, elle permettra la réduction jusqu'à 50% des pannes d'électricité à Antsiranana.