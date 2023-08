Maroc: Chefchaouen - Cérémonie d'accueil en l'honneur des bénéficiaires des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis

Chefchaouen — Une cérémonie d'accueil a été organisée, dimanche au siège de la province de Chefchaouen, en l'honneur des bénéficiaires de la 14è édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdissis, organisée du 10 au 26 août, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Cette édition, organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, sous le thème "la Marche Verte", connaît la participation de 50 enfants maqdissis (garçons et filles), âgés de 11 à 14 ans, qui sont accompagnés de cinq encadrants.

Le choix de la "Marche Verte" comme slogan de cette édition traduit le soutien du peuple palestinien à l'intégrité territoriale du Royaume, à l'instar du soutien constant et continu du Maroc à la cause palestinienne.

Cette cérémonie, présidée par le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, en présence du président du Conseil provincial, El Yazid Taghi, d'élus et de personnalités civiles, reflète les liens de fraternité forts qui unissent le peuple marocain et le peuple palestinien.

Lors de cette réception, les enfants maqdissis ont entonné les hymnes nationaux marocain et palestinien et interprété la chanson "Nidae Al Hassan".

"La délégation palestinienne a eu l'honneur de visiter Chefchaouen et d'être reçue par le gouverneur de la province et les habitants de Chechaouan, qui constitue l'une des plus belles villes du Royaume du Maroc", a souligné l'encadrant Bachar Abouchamsya, dans une déclaration à la MAP, notant que cette visite a permis aux enfants maqdessis de découvrir la beauté de la ville, ses jardins et ses monuments andalous, ainsi que ses ruelles, ses cascades et ses places.

Il a mis en avant la relation historique distinguée entre le Maroc et Al-Qods qui remonte à plus de 1.000 ans depuis l'époque ayubide, soulignant l'existence d'une ruelle à Al-Qods dénommée le quartier marocain, ainsi qu'une porte dans la mosquée Al-Aqsa appelée "Porte des Marocains" en leur honneur.

Au micro de la MAP, plusieurs enfants maqdessis ont exprimé leur joie de participer à cet événement éducatif inédit, et leur admiration pour la beauté de la ville de Chefchaouen, qui restera à jamais gravée dans leurs mémoires.

Cette édition, organisée dans plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Rabat, Tanger, Assilah, Tétouan, M'diq et Chefchaouen, prévoit un programme riche qui comprend un important espace de jeu, de divertissement et de loisirs, avec des voyages touristiques et éducatifs à même de permettre aux enfants d'Al-Qods de découvrir l'histoire et la géographie du Royaume du Maroc, son authenticité et sa profondeur culturelle.

Les enfants maqdessis visiteront également dans les régions de Casablanca, Rabat et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, des projets de développement qui ont mis le Royaume sur la voie du développement, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.