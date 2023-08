Afrique de l'Est: Maurice débutera contre Madagascar le 26 août

Au cours de la semaine écoulée, la sélection nationale de football a découvert son groupe pour les Jeux des îles mais aussi le calendrier officiel de la compétition. Nos représentants entreront en action le 26 août face à Madagascar.

Un premier match décisif face à l'un des favoris du tournoi. Mais cette fois, le Club M tentera de sortir de sa poule la tête haute. Ce ne fut pas vraiment le cas en 2019. Les quadricolores avaient obtenu deux nuls mais avaient pu passer à la faveur d'une meilleure différence de but.

Madagascar contre Maurice. Ce sera véritablement la première affiche de cette compétition. Chez lui, Madagascar tentera de reproduire les mêmes performances qui lui ont valu de terminer sur la troisième marche du podium aux Championnats d'Afrique des nations (ChAN 2023). Le pays hôte semble en tout cas disposer de plusieurs arguments pour remporter cette joute et même la médaille d'or. De son côté, le Club M n'a pas vraiment eu de répit depuis le début de l'année. Les quadricolores ont enchaîné plusieurs rencontres.

Si le sélectionneur Fidy Rasoanaivo a déjà trouvé son équipe type, il reste désormais à être plus constant en termes de résultats. Actuellement, la sélection nationale poursuit sa préparation en Afrique du Sud où elle enchaîne les rencontres face à des clubs locaux. Le Club M jouera toutes ses rencontres de la phase de groupes au stade Barea. Et après les Barea - surnom de l'équipe de football de Madagascar - les Mauriciens affronteront les Seychelles le 28 août. Sur le papier, les Dalons semblent être le petit Poucet du groupe A.

Dans le groupe B, La Réunion débutera la défense de son titre contre Mayotte le 26 août. Les Réunionnais affronteront ensuite les Comores deux jours plus tard. Le match d'ouverture de la compétition de football a été programmé pour le 24 août. Il opposera les Comores à Mayotte. A noter que la finale aura lieu le 2 septembre au stade Barea à 19 heures. Le match pour la troisième place se déroulera un peu plus tôt, soit à 16 heures, au Elgeco Plus.

Pour la petite histoire, le stade Elgeco Plus est en attente d'homologation de la Caf et de la Fifa, après son extension et sa rénovation. Une nouvelle tribune avec plusieurs salles sous elle, vient d'être construite du côté opposé de l'ancienne tribune.

Le point

Les groupes

Groupe A

Madagascar

Seychelles

Maurice

Groupe B

Réunion

Mayotte

Comores

Le programme

24 août

Comores - Mayotte 16h Elgeco Plus Stadium

Madagascar - Seychelles 19h Stade Barea

26 août

La Réunion - Mayotte 16h Elgeco Plus Stadium

Madagascar - Maurice 19h Stade Barea

28 août

La Réunion - Comores 19h Elgeco Plus Stadium

Maurice - Seychelles 19h Stade Barea

31 août - Demi-finales

1er poule A vs 2e poule B 16h Stade Barea

1er poule B vs 2e poule A 19h Stade Barea

2 septembre

3e place 16h Elgeco Plus

Finale 19h Stade Barea