Congo-Brazzaville: Actions sociales - La FEMB soutient la mission de l'ONG IDV

Une délégation de l'association lui a apporté des lots de kits scolaires complets, des machines à coudre et des fournitures de couture, une cagnotte ainsi que des médicaments pour les premiers soins en faveur des orphelins, des filles mères et des veuves. La Fondation Eternel est mon berger (FEMB) de maman Yvette Mbuyi a volé, le 12 aout, au secours de l'ONG Initiative pour le développement des vulnérables (IDV) en vue de lui permettre de répondre positivement à sa mission en faveur des orphelins et des veuves ainsi que des filles mères.

Cette intervention de la FEMB s'est inscrite dans trois volets d'actions de l'ONG IDV. Il s'agit premièrement des kits complets de fournitures scolaires en vue de faciliter la rentrée scolaire qui s'annonce début septembre pour les orphelins pris en charge par cette organisation. En ce qui concerne le volet encadrement des filles mères à qui il faut apprendre les métiers, la délégation de la FEMB conduite par son coordonnateur, Yves Tshimanga, accompagné du secrétaire de cette structure, Hervé Mudayi, a apporté des machines à coudre ainsi que d'autres fournitures de couture dont les tissus, les fils, etc. Pour les veuves, cette délégation a apporté une cagnotte consistante visant leur autonomisation avec des petits commerces et autres unités génératrices des revenus. Il y a également eu dans ces lots des médicaments pour les premiers soins.

L'action tombe à point nommé

%

Devant les bénéficiaires réunis au siège de l'ONG IDV, le coordonnateur de la FEMB a souligné que le geste de cette fondation présidée par Maman Yvette Mbuyi est un acte de cœur réalisé en vue de soulager tant soit peu les difficultés des bénéficiaires. « Nous ne sommes pas des politiciens et notre geste ne vise pas des voix pour des élections. Notre principe est de savoir aider avec le peu dont on dispose. Pour nous, il ne faut pas avoir des millions pour partager avec son prochain. Nous ne saurons pas mettre fin à toutes vos difficultés mais recevez ce que nous avons apporté comme signe de notre amour envers vous. Recevez ce geste réalisé avec le soutien de notre présidente, Maman Yvette Mbuyi, qui se trouve en France, qui vient de penser aux jeunes filles, aux mamans ainsi qu'à la jeunesse, à travers cette action », a souligné Yves Tshimanga.

Dans leurs mots de remerciements, les responsables de l'ONG IDV, le coordonnateur Sauveur Kueto et Pascal Mondonga, ont salué la réalisation de cette promesse de la part de la FEMB à la demande de cette ONG établie à Kinshasa. Le chargé des projets, Pascal Mondonga, a noté que ce geste de la FEMB est une réponse à la demande de l'ONG IDV en faveur de ses membres et autres vulnérables. « Que Dieu bénisse les fruits de la main de la promotrice de la FEMB, maman Yvette Mbuyi, qui marche dans la vérité. La réalisation de cette promesse est une démonstration de la vérité qui conduit les actions de cette dame et de sa fondation », a-t-il dit.

Aux encadreurs des bénéficiaires, le chargé des projets de l'ONG IDV a conseillé de faire profiter ces dons aux véritables destinataires et personnes visées. « Si les cahiers sont destinés aux orphelins, il faut que cela leur arrive au lieu de les détourner pour d'autres enfants, comme si les orphelins n'ont pas droit aux choses de bonne qualité. Je serais derrière vous pour contrôler la distribution de ces dons », a-t-il promis. Et de conseiller à ces encadreurs de marcher dans la vérité comme le font la FEMB et son initiatrice. Il a appelé tous les bénéficiaires d'implorer la bénédiction de Dieu sur Maman Yvette Mbuyi et sa fondation.

Dans leurs mots, les bénéficiaires, tout en saluant ce geste de la FEMB, ont également sollicité de maman Yvette Mbuyi et de cette association plus de gestes pour leur faciliter la vie. Les demandes des filles ont visé d'autres filières de formation dont l'informatique, l'esthétique, etc. En réponse, le secrétaire de la FEMB a rassuré ces enfants, filles et femmes que leurs demandes seront exaucées. Il a promis de travailler au sein de cette fondation en vue de répondre positivement à leurs différentes demandes. Il est rappelé que cette Fondation aide de temps en temps des organisations qui soutiennent des vulnérables. Ses cibles sont notamment des orphelinats et autres organisations caritatives. Pour la promotrice, Yvette Mbuyi, toutes ces actions trouvent leur fondement dans la Bible, notamment dans le livre de Jacques, au verset 27 du premier livre, ainsi que dans le livre des Proverbes qui dit que ceux qui donnent aux orphelins prêtent à Dieu.