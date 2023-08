Afrique Centrale: Sommet des trois bassins - Nécessité d'impliquer les médias pour une bonne visibilité

En perspective du deuxième sommet des trois bassins qui se tiendra en octobre prochain à Brazzaville, l'émission « Heure de vérité » du 8 août, diffusée sur Télé Congo, a offert une tribune à ses invités pour débattre des enjeux de l'événement. A l'unanimité, les intervenants ont reconnu l'urgence d'impliquer toutes les parties prenantes à ce sommet, notamment les médias, en vue de renforcer la synergie collective pour le combat écologique.

Depuis plus d'une décennie, le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso a toujours bataillé, en dépit des crises financières et sanitaires, pour que la lutte écologique se pérennise. Cette préoccupation s'est, une fois de plus, fait ressentir lors de sa participation au sommet de l'Amazonie tenu du 8 au 9 août à Belém (Brésil). A cette occasion, le président de la République, sur un ton engagé, appelait à un changement de paradigmes pour des actions qui contribuent véritablement à la protection et la gestion durable des forêts tropicales.

Aujourd'hui, les effets de la dégradation de la planète se font de plus en plus ressentir. Représentant 80% de l'écosystème forestier du monde, les trois bassins tropicaux sont l'avenir de la planète et méritent que chacun à son niveau se rallie à cette cause. Pour Emile Gankama, directeur des rédactions du quotidien les Dépêches de Brazzaville et écrivain, les médias doivent être mis à contribution pour une meilleure compréhension, notamment des enjeux de ce sommet, par le grand public.

« La biodiversité, l'environnement ne regardent pas que le Bassin du Congo, l'Amazonie ou le Bornéo Mékong. C'est une question de l'humanité tout entière. Le salut de l'humanité réside dans le fait de mobiliser des énergies, d'être ensemble, d'avoir des vues communes pour s'en sortir. Les experts environnementaux devraient se rendre disponibles pour mettre à la disposition de la presse des informations essentielles à la sensibilisation des masses », a-t-il souligné.

Ce sommet pour la préservation et la restauration des trois poumons verts de la planète repose sur plusieurs objectifs majeurs. Il s'agit, entre autres, de promouvoir la coopération scientifique et technique, renforcer les capacités et accroître l'influence dans les forums multilatéraux en faveur de la défense de l'environnement, établir une gouvernance mondiale efficace pour gérer les défis environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire.

Par ailleurs, le sommet des trois bassins tropicaux vise particulièrement à élaborer une stratégie commune visant à mobiliser les fonds et à stimuler les projets d'investissement nécessaires pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. En sa qualité de président de la Commission climat du Bassin du Congo, Denis Sassou N'Guesso martelait récemment sur le fait que pour faire des réformes, il faut des financements.

Des préparatifs du sommet...

En tant que point focal du sommet des trois bassins forestiers tropicaux au ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Sydney Adoua-Bongo a rassuré, lors de l'émission, sur l'avancement des préparatifs. « Tout se met en œuvre pour garantir le succès de ce rendez-vous de haut niveau. Le gouvernement s'attèle avec beaucoup d'ambitions et d'engagements », a-t-il indiqué, tout en soulignant qu'« il y a une commission nationale d'organisation sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement et un comité interministériel qui suit toutes ces questions. De ce point de vue, je pense vraiment sans inquiétude que nous serons prêts et à l'heure ».

« Au niveau du ministère de l'Environnement, les choses bougent. Il y a un site dédié à ce sommet sur lequel tout le monde est invité à s'enregistrer », a confié Brice Sévérin Pongui, avocat et expert en environnement. D'ajouter, « le Congo bénéficie du soutien des Nations unies et de l'Union africaine dans l'organisation de ce sommet. L'expérience prouve que nous avons organisé le premier sommet, ça été une réussite. Nous pensons que ça sera la même chose pour ce deuxième sommet ».

Prévu du 26 au 28 octobre dans la capitale congolaise, le sommet des trois bassins tropicaux réunira plusieurs chefs d'Etat et de gouvernements, des représentants des ONG et entreprises.