Afrique: Formation - Un cours en ligne pour comprendre le rapport entre le changement climatique et la santé en Afrique

Les changements climatiques s'accompagnent de phénomènes qui aggravent la famine et détériorent les conditions de vie dans les zones touchées, en particulier en Afrique. Cette situation n'est pas sans conséquences sur la santé humaine. L'université Paris Cité en France a ouvert un cours en ligne sur la thématique « Changement climatique et santé dans le contexte africain ». Le cours est ouvert à tous, en particulier aux étudiants et professionnels dans les secteurs de la santé publique, des sciences de l'environnement et de l'organisation de l'espace urbain intéressés par la question interdisciplinaire des impacts sanitaires du changement climatique.

Sous la forme d'un MOOC (Massive open online course), le cours se présente comme un espace de réflexion en commun sur la meilleure façon de se préparer, s'adapter et prévenir au mieux les risques sur la santé. Il abordera les bases physiques du changement climatique, les liens entre changement climatique et santé humaine, ainsi que les réponses techniques et politiques à apporter à l'impact du changement climatique sur la santé. Le cours en langue française reste ouvert jusqu'au 27 octobre. Il est animé par différents experts en santé publique, en climatologie et en météorologie issus du centre de santé de Nouna au Burkina Faso et de l'université de Heidelberg en Allemagne.

Le but de ce MOOC est d'expliquer l'importance des changements climatique sur la santé en Afrique francophone et, plus particulièrement, en Afrique de l'Ouest. En effet, le changement climatique se manifeste par l'augmentation des catastrophes dont les inondations, la sécheresse, les tempêtes et les vagues de chaleur qui, à leur tour, entraînent des problèmes de nutrition et des difficultés d'accès aux soins de santé. Ce cours est en accès libre. Il ne propose ni forum ni animation et ne délivre pas d'attestation, de badge ou de certificat.