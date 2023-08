Congo-Kinshasa: Vie des partis - Christophe Lutundula a communié avec sa base de Lukunga

Grand moment de symbiose et de partage. C'est à cela qu'aura ressemblé la rencontre qu'a eu lieu, le 13 août, au Centre culturel Meko à Kinsuka, entre le vice-Premier ministre (VPM) chargé des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, et sa base de Lukunga rassemblée au sein de l'association Agir pour le développement social des congolais (ADSC).

La structure de la société civile, ADSC, que pilote avec brio Mme Sylvie Owanga Sheka, a déployé un arsenal organisationnel de grand jour pour faire honneur à l'autorité morale de l'Alliance des démocrates pour le progrès (ADP), parti auquel elle est affiliée. Intervenant en Lingala devant une assistance visiblement enthousiasmée, le VPM Christophe Lutundula a, en liminaire, circonscrit le cadre de ces échanges qu'il voulait surtout pédagogiques pour expliquer les fondements de l'action politique de l'ADP dans le contexte préélectoral de l'heure. Parlementaire invétéré ayant passé près de 25 ans dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Christophe Lutundula a d'abord explicité le sens du rapprochement entre son parti et l'ADSC. La synergie ainsi créée, a-t-il indiqué, est constitutionnelle et repose sur un partage des idéaux communs. Elle devrait, dans son entendement, offrir la possibilité à l'ADSC d'entrer dans le giron décisionnel, via ses représentants à tous les niveaux de la gestion étatique, pour faire passer ses idées-forces.

%

Abordant la question électorale, le VPM Christophe Lutundula a réitéré le voeu exprimé par le chef de l'État, celui de voir les prochains scrutins se tenir à échéance échue, c'est-à-dire au mois de décembre conformément au principe de limitation des mandats entériné par la Constitution. Il a, de ce fait, conscientisé les uns et les autres quant à la portée salutaire de l'acte de vote qui est susceptible d'impacter toute une vie. Il a, par ailleurs, exhorté sa base à s'inscrire dans la logique de la continuité en adhérant à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'emploie à éteindre tous les foyers de tension tendant à annihiler les efforts du développement du pays mis à mal par les terroristes du M23. Là-dessus, le VPM Christophe Lutundula a rassuré l'auditoire quant à la détermination de l'autorité suprême du pays à en finir définitivement avec la horde rwandaise afin d'ouvrir de nouvelles perspectives au pays. Et d'ajouter que sans Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo (RDC), les terroristes du M23 et leur parrain, Paul Kagame, continueront à narguer impunément les Congolais et à poursuivre leur entreprise de sape dans le pays.

Le VPM a terminé son adresse par la présentation des quelques députés ADP présents dans la salle dont Mme Yvette Ntumba, candidate députée dans la circonscription électorale de la Funa. Auparavant, Mme Sylvie Owanga Sheka a fait une brève esquisse de son association qui lutte pour l'amélioration des conditions socio-économiques du peuple congolais. Les actions de l'ADSC, a-t-elle indiqué, gravitent autour de quelques axes prioritaires dont l'éducation, l'agriculture et la santé. À noter que dans son plan de campagne, l'ADSC s'accorde le défi de glaner, d'ores et déjà, 10.000 voix en misant sur un électorat déjà acquis à sa cause. L'objectif avoué est de faire de Mme Sylvie Owanga Sheka la meilleure élue de la Lukunga. Et pour ce faire, les batteries sont déjà mises en branle.