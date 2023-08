Congo-Brazzaville: Infrastructures routières - La mise en concession élargie aux nationales 1 bis et n°2

La Congolaise des routes (LCR), la société concessionnaire de la route n°1 Pointe-Brazzaville, vient d'obtenir la gestion de la nationale n°1 bis (Kinkala-Brazzaville et la nationale n°2 (Brazzaville/Ouesso). Le décret de règlement pris en Conseil des ministres, le 12 août, permet à LCR d'en assurer l'entretien et l'exploitation.

L'approbation de la concession des routes nationales n°1 bis et n°2 autorise le gestionnaire à mettre en place un manuel d'exploitation pour une utilisation optimale des trois corridors. D'après le gouvernement, la décision s'inscrit dans la droite ligne de l'approbation antérieure de la convention de délégation de service public ainsi que du décret instituant un droit de péage sur les axes du réseau concédé.

Le décret de délégation de service public au profit de LCR sur la mise en concession des routes nationales n°1, n°1 bis en projet et n°2 a été pris en février 2019 par le chef de l'État. « En vertu de cette convention, le concessionnaire est tenu de soumettre à l'approbation des autorités compétentes un règlement d'exploitation. Celui-ci contient les dispositions essentielles sur les consignes d'intervention des personnels du concessionnaire et des forces de l'ordre. Le règlement fixe également les conditions d'utilisation par les usagers du domaine routier concédé », précise le Conseil des ministres.

En effet, l'élargissement du contrat de concession des routes nationales par le gouvernement consacre le partenariat entre l'État congolais et l'entreprise LCR. Il place cette société concessionnaire comme l'un des partenaires privés du gouvernement.

Ce cadre de partenariat public-privé a permis à l'équipe de LCR de réaliser des travaux d'entretien et d'aménagement de la nationale 1 et d'initier des activités liées à la sécurité routière. C'est ainsi que s'inscrivent, par exemple, les opérations d'entretien en cours sur l'axe Kintélé-Ignié (Pool), sur une dizaine de kilomètres. Lancés à la mi-juillet 2023 pour une durée de deux mois, les travaux s'exécutent en trois zones : rond-point marché Kintélé (ancien péage) et doublement RN2 ; RN2 et péage Lifoula; péage Lifoula et rond-point Ignié.

Des chantiers un peu plus importants sont organisés régulièrement dans la zone sensible du Mayombe sur le corridor Pointe-Noire/Brazzaville. Il s'agit des travaux d'entretien et de renouvellement sur plusieurs dizaines de kilomètres dans une zone réputée pour son relief montagneux. Ces interventions de rénovation de la chaussée visent à conserver la nationale 1 et maintenir un niveau de sécurité dans le Mayombe.