Congo-Brazzaville: Réjouissances

Comme à l'accoutumée, la fête de l'indépendance, demain 15 août, est précédée par une série de manifestations consacrées à la valorisation de la culture et du sport. Le premier segment concerne le concours Miss Indépendance, à travers lequel le jury choisit parmi les prétendantes la plus belle jeune femme qui portera la flamme des soixante-trois ans de l'accession du Congo à sa souveraineté. Il s'agit d'une compétition émouvante arrosée par les larmes du triomphe et de la déception, l'essentiel pour les concurrentes étant la participation.

Le segment sportif a pour activités phares la Coupe du Congo de football en versions masculine et féminine ainsi que le semi-marathon international de Brazzaville (SMIB) qui se court sur 21 km dans les rues de la capitale congolaise. De fil en aiguille, ce challenge récompensant les meilleurs athlètes africains vit cette année sa dix-huitième édition, preuve que le Congo accompagne l'épanouissement de la jeunesse sportive du continent.

Tous ces rendez-vous sont de grande importance comme en témoigne l'implication personnelle du président de la République et de la première dame. Il faut souligner pour ce qui concerne le SMIB le sponsoring assuré par la Société nationale des pétroles du Congo. Depuis la première édition en 2003, le Comité d'organisation apporte la logistique nécessaire à la réussite de l'événement.

Revenons à la culture pour ne pas oublier la marque déposée du Congo dans le domaine et dont le référentiel est la SAPE, la société des ambiançeurs et des personnes élégantes. Le 13 août, le siège du 5e arrondissement Ouenzé a honoré la mémoire de deux inconditionnels de l'élégance masculine, Jacques Moulélé, dit Moulé-Moulé, et Fernand Mabala le grand Moumbafouneur. Les oeuvres de ces artistes de valeur dont on se souviendra toujours ont trouvé un écho favorable auprès de leurs compatriotes venus nombreux « saper » en leur honneur à l'occasion d'un festival haut en couleur.

Vive l'indépendance !