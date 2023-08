Congo-Brazzaville: Santé - 100 médecins congolais satisfaits des enseignements des encadreurs russes

Les cours de formation et de perfectionnement pour les 100 médecins congolais ont été dispensés, du 7 au 12 août, à Brazzaville par les médecins russes en séjour de travail au Congo.

La fin de la formation a été sanctionnée par la remise des attestations aux apprenants qui se sont dits satisfaits des enseignements reçus en six jours. Ils ont souhaité que de pareilles initiatives soient pérennisées. Les apprenants ont, par ailleurs, noté le professionnalisme et l'implication des enseignants et des interprètes dans le processus ainsi que l'importance pratique des connaissances acquises pour leurs activités professionnelles.

Notons que les enseignements ont porté sur les « Approches actuelles dans le diagnostic, le traitement et la réadaptation des maladies et des traumatismes du système musculo-squelettique » ; « Les aspects modernes de l'interprétation anatomique et physiologique des résultats des radiodiagnostics comme base de l'imagerie médicale ». Les travaux se sont déroulés sous forme de conférence, travaux pratiques et tables rondes au cours desquels les participants ont pu obtenir des réponses à leurs interrogations.

Dans son mot de clôture, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Jean Ignace Tendelet, a salué l'excellence des relations de coopération entre le Congo et la Russie avant de souligner que dans le domaine médical les évolutions sont tellement rapides que les formations et recyclages demeurent nécessaires. De son côté, le chef de la délégation russe, Sergey Kubanov, a remercié les apprenants pour leur assiduité et leur sérieux pendant le séminaire. Il a formulé le voeu de voir de telles initiatives être multipliées pour la consolidation de la coopération russo-congolaise.