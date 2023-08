Angola: Plus de 40 000 personnes ont visité la FMCA de Lubango

Lubango (Angola) — Plus de 40 000 personnes ont visité la Foire des municipalités et des villes d'Angola (FMCA), qui s'est terminée dimanche, à Lubango, dans la province de Huíla, contre 29 000 lors de la précédente édition tenue à Benguela, selon l'organisation.

Selon le président du conseil d'administration d'Eventos Arena, Bruno Albernaz, il s'agit d'un record, puisque ce nombre a été atteint pour la première fois en quatre éditions.

Il a estimé que la tenue de la FMCA en dehors de Luanda représente également un stimulant de l'Exécutif à l'économie, valorise la municipalité qui l'héberge et est une voie qui doit être poursuivie pour le besoin urgent de réduire les asymétries locales et de promouvoir un développement équilibré et harmonieux du territoire national.

Pour l'entrepreneur, à qui le ministère de l'Administration du Territoire a confié l'organisation de l'événement, lors de la foire, l'interaction entre les municipalités et ceux qui les ont visités a été notoire, en plus de la variété des biens produits et que beaucoup de gens ignoraient.

La foire, selon l'organisateur, est également devenue un espace familial où de nombreux ménages ont convergé, pour chercher des réponses au potentiel économique de chaque municipalité, ce qui est sain, à en juger par le comportement de chaque citoyen présent.

La réalisation de la IVe édition de FMCA, promue par le ministère de l'Administration du Territoire, à Huíla, a réuni plus de 500 exposants, parmi lesquels 164 administrations municipales, 18 gouvernorats provinciaux, des départements ministériels, des entreprises publiques et privées.