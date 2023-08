Angola: '1000 Projectos de Negócio' donne des opportunités aux idées entrepreneuriales

Luanda — Les citoyens angolais, en particulier les jeunes intéressés à transformer leurs idées en entreprises, peuvent soumettre leurs projets à la plateforme appelée "1000 Projectos de Negócios" (1000 projets d'affaires) - un programme axé sur le soutien aux entrepreneurs.

La plate-forme nationale montre, gratuitement, les étapes appropriées qui peuvent être suivies pour la matérialisation des idées entrepreneuriales, en mettant l'accent sur les conseils dans le domaine entrepreneurial ou des affaires.

Dans un premier temps, cet exercice se réalise à travers l'"Accélération entrepreneuriale ou Salle d'inspiration », un espace d'interaction où certains entrepreneurs à succès partagent leurs expériences avec des personnes qui ont de bonnes intentions commerciales, mais qui sont incapables de les mettre en pratique.

Cette interaction a lieu les mardis, au Palácio de Ferro (Palais de Fer), à Luanda, à partir de 16 heures, une action qui a débuté le 25 juillet et se termine le 29 septembre 2023, avec une vingtaine de séances d'inspiration et de partage des connaissances, selon le coordinatrice de 1000 projets d'affaires, Julssara Rainha.

Jusqu'à présent, dans la Salle d'inspiration, trois sessions interactives ont déjà eu lieu, données/animées par la femme d'affaires du secteur agricole Paula Bartolomeu, l'investisseur Naheke Gabriel et l'homme d'affaires Mauro Sérgio, respectivement, qui ont partagé leurs expériences avec un public diversifié et nombreux.

%

Selon la source, pour ce mardi (15), Salle d'inspiration recevra le producteur Jorge Cohen, qui incitera les jeunes à se battre pour réaliser leurs rêves.

S'adressant à l'ANGOP, la responsable a dit que l'interaction avec ces personnes permet aux personnes inspirantes de participer activement au monde des affaires, à travers des histoires inspirantes racontées par des entrepreneurs expérimentés sur le marché national.

En conséquence, a-t-elle illustré, à ce jour, la plateforme a déjà reçu plus de 160 projets/idées, qui sont suivis par les équipes techniques.

Elle a souligné que le conseil du projet couvre neuf secteurs d'intérêt, notamment l'agro-industrie, l'aquaculture, l'hôtellerie et le tourisme, l'ingénierie, les sports, le marketing et la communication, les technologies de l'information, la mode et les événements.

Après la phase d'accueil des idées innovantes, qui s'accompagne du partage d'expériences dans la Salle d'inspiration en octobre prochain suivra l'"Incubation des Projets" qui lui est soumis. À ce stade, les participants ont la possibilité d'améliorer leurs idées et de développer leurs produits ou services.

En outre, la source ajoute que les concurrents reçoivent des conseils de mentors dans des domaines tels que les finances, le marketing, les ventes et les ressources humaines. L'Incubation offre également les outils nécessaires aux participants pour travailler dans un environnement collaboratif, où ils peuvent échanger des idées et des connaissances avec d'autres entreprises en phase de développement.

La dernière phase des 1000 Projets d'affaires sera mise en lumière avec une "Exposition Finale", qui se tiendra lors du Startup Challenge, un événement où les finalistes présenteront leurs projets et expliqueront les types d'affaires.

L'événement, prévu les 17 et 18 novembre 2023, permettra également aux concurrents de montrer ce qu'ils ont développé au cours de la journée et de convaincre le jury, les investisseurs, les partenaires et les autres professionnels du secteur que leurs idées sont viables et ont du potentiel pour grandir.

Dans le cadre du Startup Challenge, qui coïncidera avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, les meilleurs projets sont récompensés et financés par le biais d'un concours.

Par conséquent, la coordinatrice Julssara Rainha a assuré que le Programme joue également le rôle d'intermédiaire entre ceux qui ont une idée/projet rentable et les bailleurs de fonds qui veulent monétiser leur capital financier.

Avec cela, a-t-elle poursuivi, une "explosion des affaires" est attendue en Angola, avec plus d'un millier de projets entrepreneuriaux qui devraient être réalisés, ce qui contribuera à la croissance économique nationale.

Elle a indiqué qu'en plus de soutenir la transformation d'idées innovantes, 1000 Projets d'affaires » fournit également des conseils sur des projets déjà conçus, en vue d'assurer leur durabilité sur le marché.

Selon Julssara Rainha, l'objectif principal de la plateforme est d'être un outil d'accélération des affaires qui encourage la compétitivité, la durabilité et le développement des talents pour les entreprises.

Pour faire partie de 1000 Projets d'affaires, les parties intéressées peuvent accéder au site Web www.milprojectos.ao, en plus des réseaux sociaux Whatsapp +244 923 507 632, Facebook 1000 Projectos de Negócios, Instagram 1000_projectos_de_negocios et LinkedIn 1000 Projectos de Negócios.

Lancé par "Hedging Consult, Lda", en juillet dernier, le projet s'inscrit dans la responsabilité sociale de cette initiative collaborative, qui rassemble des personnes intéressées à faire des affaires. La plateforme rassemble des entreprises, des techniciens professionnels, des étudiants universitaires et des bénévoles.