Angola: Le Gouvernement veut renforcer la base financière du pays avec l'émission d'obligations de la Sonangol

Luanda — Le Gouvernement angolais cherche, avec la première émission d'obligations de la Sonangol d'une valeur de 75 milliards de kwanzas, à renforcer la base financière du pays et à stimuler le développement économique de manière durable.

La première émission d'obligations se fera au prix unitaire de 10 000 kwanzas, correspondant à 7 500 000 obligations, à un taux d'intérêt de 17,5% l'an.

L'offre d'obligations de la Sonangol 2023-2028 s'adresse aux personnes physiques ou morales qui résident ou ont un établissement en Angola, et doivent avoir un investissement minimum de 10 obligations, 100 mille kwanzas.

Áurea - Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, BFA Capital Markets - SDVM, S.A. et Standard Bank seront les intermédiaires responsables du placement des obligations.

L'émission fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à diversifier ses sources de financement, lui permettant de tirer parti de ses opérations et de ses investissements stratégiques.

La vision de la Sonangol est de devenir une entreprise de référence sur le continent africain, engagée dans la durabilité et le développement du pays.

Selon le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Alexandre Barroso, qui s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de la première émission obligataire, l'État, en tant qu'actionnaire de la Sonangol, est plutôt confiant dans cette démarche, principalement en raison de l'impact positif que cette émission aura sur le marché financier national.

%

José Alexandre Barroso l'a considéré comme un acte historique pour le secteur public des affaires angolais, car il s'agissait de la première émission d'obligations par la Sonangol et offre publique de souscription d'obligations.

Selon José Alexandre Barroso, l'objectif est qu'à court et moyen terme, d'autres entreprises publiques puissent choisir de diversifier leurs sources de financement similaires et de dynamiser davantage le marché des capitaux angolais.

« La Sonangol a, à notre humble avis, une solide trajectoire de croissance et de rentabilité et cette émission lui permettra d'obtenir les fonds dont elle a besoin pour investir dans des projets stratégiques, ce qui devrait booster, de manière croissante et durable, le succès de notre compagnie nationale», a-t-il indiqué.

José Alexandre Barroso a confirmé que la même confiance qu'ils accordent à la Sonangol, ils la transmettent à d'autres entreprises du secteur public des entreprises d'Angola, invitant les acteurs du marché, quelle que soit leur taille, « à participer à ce voyage, qui garantira une bonne rentabilité pour tous».

Le responsable a rappelé que l'Exécutif angolais s'est engagé à introduire la Sonangol en bourse d'ici 2026, et "cette question constitue un élément crucial dans le processus qui conduira à l'introduction en bourse (IPO) de la société".

Sonangol -- Compagnie Nationale de Carburants d'Angola, E.P. -- est la société pétrolière nationale angolaise dédiée à l'exploration des hydrocarbures liquides et gazeux dans le sous-sol et sur le plateau continental de l'Angola et responsable de l'exploration, de la production, de la fabrication, du transport et de la commercialisation de hydrocarbures en Angola.