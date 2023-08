Egypte: Le Président suit la situation exécutive du projet national de la production agricole

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Dr. Moustafa Madbouly, Premier Ministre, le Dr. Mohamed Chaker, Ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, le général de division Amir Sayed Ahmed, Conseiller du Président de la République pour l'urbanisme, et le colonel de l'armée de l'air le Dr. Bahaa Al-Ghannam, directeur exécutif de l'Autorité du Futur d'Égypte pour le développement durable.

Le porte-parole officiel de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de l'évolution de la situation exécutive du projet national de la production agricole "Futur d'Égypte".

Dans ce contexte, SE M. le Président a été informé de la situation exécutive et des développements des phases actuelles et futures, sous leurs divers aspects, notamment ce qui a été accompli en ce qui concerne les superficies cultivées, la situation de l'approvisionnement en eau, en énergie électrique et toutes les composantes nécessaires de l'infrastructure du projet.

Le porte-parole a déclaré que SE M. le Président a exigé, au cours de la réunion, de poursuivre le travail pour la réalisation des objectifs de ce méga-projet national dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie intégrée de l'État pour augmenter les terres agricoles au niveau de la zone géographique de la République de plus de trois millions de nouveaux feddans, équivalent à plus du tiers de la superficie actuelle des terres agricoles en Égypte, étant une nécessité stratégique pour l'État égyptien, pour répondre aux exigences de l'augmentation de la population et pour réaliser le progrès concret et positif sur la carte agricole et alimentaire de l'Égypte, d'une manière qui renforce les capacités de l'État et réalise le intérêts des générations actuelles et futures du peuple égyptien.