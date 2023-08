Tunisie: CAB - La dernière ligne droite !

Samir Yaâcoub - Amir Jaziri : tout pour un début réussi du CAB

Les Cabistes ont pris leurs précautions, cette saison, relativement tôt...

Les responsables bizertins semblent avoir retenu la leçon des déboires des exercices précédents. En effet, il y a des années qu'on n'avait pas vu les «Jaune et Noir » démarrer l'avant- saison avec un sérieux pareil. Entamée le 30 juin dernier, la préparation a duré jusqu'ici six semaines, la durée idéale pour pouvoir être fin prêt lors de la journée inaugurale du championnat national.

Pendant tout ce temps, le staff technique s'est attelé à la tâche jour après jour, à mettre les fondations d'une équipe compétitive. Certes, ce n'est pas évident qu'on ait passé le plus clair, ces années passées, à sauver sa place parmi l'élite. Mais, aujourd'hui, on peut penser que ces mauvais souvenirs font partie de l'histoire ancienne. Cet optimisme mesuré trouve son fondement dans l'expérience du comité directeur présidé par Samir Yaacoub. L'apport de ce dernier sur le plan matériel, aussi limité soit-il par rapport aux grosses «cylindrées» de la Ligue 1, est déjà une garantie pour motiver les joueurs à toujours viser haut, aussi haut qu'ils le peuvent.

Et justement à propos de l'effectif, le CAB a effectué une bonne opération de recrutement sur le double volet quantitatif et qualitatif selon les observateurs les plus avertis. On pense notamment au retour de Fakhreddine Jaziri, Ben Zitoun, récemment Adam Rjaibi et puis les autres, à savoir l'Algérien de l'Entente sportive sétifienne Youssef Fellah, un milieu offensif gaucher qui nous rappelle l'ex-Cabiste Abdeljallil Mahouachi, le Sénégalais Ibrahima Sissiko, Boubakri, Bouallegui, Akremi, Kasmi...

La liste est encore plus exhaustive. Il est vrai que tout ce beau monde n'a pas jusque-là donné les résultats escomptés. En effet, le CAB a disputé quelques rencontres amicales à l'issue desquelles il a montré des carences offensives. Il a fait trois matches nuls, avec la formation soudanaise d'Al Hilal, le CA et l'ESS. Contre l'UST, le CAB a concédé la défaite (0-1) au Stade 15- Octobre !

Il n'y a rien d'alarmant puisque l'entraîneur a fait tourner l'effectif sans arrêt. Et puis les matches amicaux n'ont jamais été un instrument de mesure très fiable de l'état de santé d'une quelconque équipe. Ils servent généralement à tester les joueurs et à appliquer une stratégie de jeu.

«On jouera au Stade 15-Octobre »

La rumeur de jouer ailleurs qu'au Stade 15-Octobre n'a cessé d'enfler ces derniers jours dans les milieux sportifs à Bizerte. Une commission relevant de la protection civile a, effectivement, visité récemment ledit stade et a constaté quelques défaillances notamment au niveau des gradins au-dessus des vestiaires et dans l'environnement immédiat. Seulement il n'y a rien de grave au point d'interdire aux Cabistes d'évoluer à domicile selon Amir Jaziri, vice-président du CAB. La municipalité devra remettre, dans les jours à venir, un PV aux autorités compétentes décrivant l'état des lieux. «Nous jouerons au Stade 15-Octobre lors de la deuxième journée contre l'USM», nous affirme, confiant, A. Jaziri.

Subventions : des promesses encore et encore !

Après avoir fait attendre longtemps les responsables cabistes, le gouverneur de Bizerte a fini par accepter de les recevoir pour parler de la situation financière du Club nordiste. Le but de cette rencontre est bien évidemment d'obtenir des autorités régionales des aides qui soient conséquentes au rang du CAB et non pas des «miettes » comme c'est le cas dans la plupart des aides accordées par le passé. La région de Bizerte est considérée comme l'une des plus importantes du pays sur le plan économique. Espérons que cette fois- ci les promesses faites au comité directeur seront effectivement tenues et bien tenues !

«On a besoin du soutien de notre public»

Le championnat national démarre dans une semaine et le CAB s'attend à une longue saison semée certainement de hauts et de bas. Dans un tel contexte où les matches seront très disputés, il est incontestable que les supporters «jaune et noir» seront un atout précieux à leur équipe. «Nous avons besoin plus que jamais du soutien de notre public qu'on sait fidèle pour réussir la nouvelle saison. De notre côté, nous avons fait tout ce qui est dans nos moyens pour essayer de redonner au CAB la place qu'il mérite», nous a affirmé Amir Jaziri. Croisons donc les doigts pour le renouveau cabiste !