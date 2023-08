Tunisie: L'ESS s'incline face au Milan AC 4-0 - A oublier vite...

L'amère désillusion en match amical à Milan ne doit pas occulter l'essentiel, à savoir le match de Constantine. Parce que sur ce seul match, on n'a pas vu un réél volume de jeu sur le plan offensif...

L'Etoile du Sahel a montré un visage bien pâle face au Milan AC au grand complet avec toutes ses vedettes, dans son stade d'entraînement de Milanello, avant-hier après-midi. Un match qui a pu montrer l'étendue du décalage entre le football professionnel italien et celui tunisien. Encore une désillusion pour le football tunisien qui démontre toutes ses carences face au football de haut niveau.

Sans parler du score qui est sans appel, oeuvre d'un triplé du néo-transfuge de Chelsea, l'anglais Ruben Loftus Cheek, qui a mis à nu les défaillances défensives de l'Etoile, ajouté à un but sur penalty d'Olivier Giroud. Le gardien de but Ali Jemal a passé un après-midi très difficile et n'a pu opposer que son courage face aux rushs et incursions des Milanais. Notamment le Portugais Rafael Leao ou l'Américain Pulisic.

Garder les pieds sur terre

Du côté de l'Etoile, on n'a rien vu ou presque, hormis quelques gestes techniques et dribbles, et si ce n'est 2 ou 3 actions sporadiques dont l'une offre un tir puissant à l'entrée de la surface que Mike Maignan a repoussé sans problème en seconde période. Parce qu'au premier half, l'addition affiche un score net 3-0. Maintenant, il faut que le groupe se mobilise rapidement en vue du déplacement dans le cadre de la Champions League africaine à Constantine vendredi prochain et tourne vite la page du revers contre l'AC Milan.

%

Même si ce genre d'empoignade est très relevé pour un club tunisien, il permet aux joueurs de ne pas «dormir sur leurs lauriers» après avoir été sacrés champions de Tunisie. Ils doivent remettre les pieds sur terre et se préparer au mieux pour affronter et dominer sur la scène nationale ou continentale. Côté effectif de l'Etoile, la plupart des joueurs sont partis défendre les couleurs du club hormis les blessés Boughattas en défense et Oussama Abid en milieu. Plus précisément, une vingtaine de joueurs dont 9 sur le banc de touche ont pris part à ce match de prestige. Les défenseurs Ghedamsi, Ben Njima, Jelassi ou le capitaine Alaya Brigui et les milieux Mbé et Sidibé ont notamment débuté la partie.

Quant à l'attaque, Youcef Abdelli et Yassine Chammakhi n'ont rien pu faire pour basculer le cours du match, en ayant joué trop bas. L'entraîneur Imed Ben Younes a du pain sur la planche s'il veut emmener loin son équipe, car sa mission n'est pas de tout repos. A savoir se qualifier au prochain tour de la Champions league CAF.