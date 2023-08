Tunisie: USBG - Une aventure à double tranchant

Ayoub Tlili : retour et tant d'espoirs

L'USBG a pris l'habitude de placer la barre un peu haut. Pas de circonstances atténuantes pour Chiheb Ellili en cas d'échec à se qualifier au play-off.

En acceptant de tenter sa première aventure avec une USBG complètement métamorphosée, l'entraîneur Chiheb Ellili n'est pas cette fois sur du velours et joue gros. Comme au début de chaque saison, l'effectif des Jaune et Noir connaît un grand chambardement dans ses trois compartiments. Du gardien de but jusqu'au dernier attaquant de pointe.

Cette instabilité est devenue une coutume et chaque entraîneur doit prendre en compte ce qui ne peut être qu'un handicap de taille et composer avec. Le chantier qui attend Chiheb Ellili est donc de rendre homogène un groupe hétérogène avec des joueurs venant de nombreux clubs aux styles de jeu différents, parfois opposés.

Toute une équipe a changé

Un simple coup d'oeil sur la liste des départs résume et conforte ce constat : Ahmed Lâabidi et Mohamed Amine Zghada, (retour au CA), Chaouki Ben Khedher (ESS), Mohamed Ali Jouini (Al-Nasr de Benghazi), Moez Haj Ali ( ESS ), Wadhah Zaidi (CSS) Fakhreddine El Ouji ( ST) et Rafik Kamergi (Al-Faisaly. SC). Gardien de but, défenseurs, milieux offensifs et attaquants ont plié bagages et ont signé avec les clubs cités. Bref, toute la colonne vertébrale de l'équipe démantelée. Pas facile d'en refaire une avec la même solidité en peu de temps et de présenter un onze de départ qui peut partir en trombe et se présenter comme sérieux candidat pour les trois premières places qui mèneront au Play-Off.

Ça ne sera pas aussi aisé que lors des deux saisons écoulées malgré le nombre et la qualité des arrivants. Seifeddine Charfi, Ayoub Tlili, Mohamed Amine Meskini, Ghazi Abderrazak, Amine Mhadhebi, Anis Khedher, Wassim Sioud, Baligh Jemmali, Mohamed Ali Omri et Mohamed Khalil sont des joueurs confirmés et la plupart expérimentés, certes, mais ce n'est pas chose acquise d'avance quand même. Chiheb Ellili doit mettre les bouchées doubles pour réussir une rapide alchimie dans ce groupe hétérogène.

Car, en cas de non qualification au Play-Off, ce sera plus qu'une grosse déception à Ben Guerdane : une désillusion dont il serait le premier à en payer les frais. Le défi est donc des plus énormes pour lui et ses nouveaux protégés et tout faux-pas concernant l'objectif de base tracé leur est interdit. En homme averti, le nouveau technicien des Jaune et Noir sait que tout au long de son aventure benguerdanaise, il marchera constamment sur des oeufs.