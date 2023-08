Sénégal: Assomption - L'Eglise catholique célèbre Marie, ce mardi

Ce mardi 15 août 2023, l'Eglise catholique célèbre la Vierge Marie, mère de Jésus, élevée au ciel, corps et âme, après sa mort.

En tant que dogme de l'Eglise catholique, la fête de l'Assomption est célébrée tous les ans, le 15 août, dans l'Eglise catholique romaine et dans de nombreuses autres Eglises chrétiennes. Pendant cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, on assiste à de nombreuses processions dans les rues, les statues de la Vierge Marie promenées dans la ville afin d'attirer la bienveillance de Marie sur les fidèles. Une croyance liée à Marie uniquement qui, protégée du péché originel, est montée au ciel corps et âme.

Cette dévotion est dû au fait que Marie a enfanté, sans avoir de relation charnelle ; elle est restée pure toute sa vie, n'a commis aucun péché et n'a donc pas eu besoin de se séparer de son corps pour rejoindre le ciel. D'où la célébration de sa personne et de son âme. Autrement dit, l'Eglise célèbre la Vierge et le miracle de l'immaculée conception. Qui signifie Marie «sans tache», c'est-à-dire sans péché originel hérité par tous les hommes, depuis Adam et Eve.

La place de Marie dans la foi chrétienne

En tant que mère de Jésus et modèle de foi et de dévotion pour les croyants, Marie reconnaît en son fils le Messie, l'envoyé de Dieu. En mère et en disciple, Marie se tient au pied de la croix. Malgré la condamnation de Jésus par les hommes, sa confiance demeure inébranlable. Cette célébration vivifie la croyance chrétienne, en la vie éternelle, ainsi que le rôle de la foi et de la prière pour les chrétiens.

%

L'évangéliste Jean relate une des dernières paroles de Jésus : «Femme, voici ton fils». Jésus confie l'apôtre Jean à sa mère. Puis Jésus confie Marie à son disciple : «Voici ta mère» (Jean 19, 25-27). Par la suite, Marie sera désignée comme mère des Chrétiens, de tous ceux qui reconnaissent le Messie de Dieu, sous les traits du crucifié et proclament sa Résurrection.

La place de Marie dans la vie de l'Eglise fait d'abord et fait surtout d'elle la servante du Seigneur. Son rôle maternel, qui ne diminue en rien l'unique médiation du Christ, est au service de l'union des croyants avec son Fils. Elle est aussi, simplement, par sa manière, modèle de l'Eglise et signe d'espérance et de consolation pour le peuple de Dieu. Le culte dû à Marie respectera toujours sa dignité de Mère de Dieu et la prééminence absolue du Christ.

A ne pas confondre Assomption et Ascension, deux termes utilisés dans les contextes religieux pour décrire des événements différents. L'ascension fait référence à l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel. L'Ascension est célébrée quarante jours après Pâques.