Congo-Kinshasa: Lancement de la campagne dans le deuxième bloc de 15 provinces

Le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a lancé le jeudi 10 août, pour une durée de trois jours, la campagne de vaccination contre la poliomyélite dénommée Journées Nationales de la Vaccination (JNV) dans le deuxième bloc comprenant 15 provinces.

Cette deuxième étape, qui intervient après les JNV couvrant 11 provinces qui ont eu lieu du 27 au 29 Juillet, a pour objectif de vacciner au moins 23 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois contre le poliovirus et aidera les responsables de la santé publique à se rassurer que ces doses de vaccin s'ajouteront aux doses de routine que reçoivent les enfants mais surtout qu'elles seront administrées aux enfants « zéro dose », enfants non ou insuffisamment vaccinés et qui en ont le plus besoin, dans le but de prioriser les investissements dans la résilience communautaire.

Lancée à Kisangani, dans la province de la Tshopo en proie à une détérioration de la situation humanitaire due au conflit inter communautaire, une deuxième étape se tiendra à Kalemie dans le sud-est, deux zones qui enregistrent beaucoup de cas de poliovirus.

Pour le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, « la vaccination est un outil puissant qui aide à prévenir les maladies et les décès liés à la polio et à renforcer la résilience à travers le pays. »

Au total, 43.679 équipes de vaccination sont à pied d'œuvre, faisant du porte-à-porte afin d'atteindre tous les enfants, c'est ce qu'indique le Dr Boureima Hama Sambo, représentant de l'OMS en RDC :

«D'une zone de santé à une autre, nous soutenons les parents, les familles et les communautés qui se battent pour faire vacciner leurs enfants, les garder en bonne santé et les voir grandir sainement sans la menace de la polio. (...) J'aimerais adresser mes remerciements à tous les agents de santé dévoués qui font du porte-à-porte pour administrer des vaccins dans des conditions souvent difficiles, en parcourant de longues distances à pied, en voyageant par pirogue sur les rivières parfois dangereuses afin de protéger chaque enfant en âge d'être vacciné.»

En outre, les autorités sanitaires ont annoncé l'utilisation de la technologie de «Open Data Kit» lors des activités de vaccination en vue d'accélérer la riposte aux cas potentiels de polio dans les zones difficiles d'accès.

Il sied de noter que cette opération faite en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance(UNICEF) et les autres partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), concerne les provinces ci-après : Bas-Uélé, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uélé, Ituri, Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami, Lualaba, Maniema, Nord-Kivu, Sankuru, Sud-Kivu, Tanganyika et Tshopo.