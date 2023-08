Congo-Kinshasa: Diocèse de Tshumbe - Mgr Djomo a posé la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment

*Mgr Nicolas DJOMO, Evêque émérite de Tshumbe, Délégué épiscopal chargé de la construction de l'Université de Tshumbe (UNITSHU), a procédé, le mardi 8 août 2023, à la pose de la première pierre inaugurant le début de la construction du bâtiment devant abriter la Faculté d'Agronomie à l'Université Notre-Dame de Tshumbe. Cette cérémonie symbolise le lancement des travaux qui, selon l'architecte, dureront plus au moins six mois.

Dans son allocution, Mgr Nicolas DJOMO a remercié les bienfaiteurs et tous les participants pour leur présence à cette cérémonie : « A chaque fois que nous érigeons une construction ici, a-t-il souligné, nous plaçons Dieu et au début des travaux (bénédiction de la première pierre) et à la fin des travaux (bénédiction de l'ouvrage). Cela est le souhait des Evêques du Kasaï, conformément à la Tradition de l'Eglise, de fonder des universités pour donner à notre jeunesse la chance d'être formée dans la science et dans l'acquisition de la conscience chrétienne. Les Evêques ont voulu participer à l'effort qui consiste à former des jeunes pour l'Eglise et pour la société qui soient marqués par les vertus chrétiennes ».

Poursuivant son allocution, l'Evêque émérite de Tshumbe, affirmait que les évêques veulent à ce que l'université soit l'oeuvre basée sur la foi en Dieu et marquée par les vertus chrétiennes « Notre objectif c'est de faire en sorte que l'Université Notre-Dame de Tshumbe soit une communauté de foi, la foi en Dieu ; une communauté des disciples du Christ où se forment des gens appelés à transformer la communauté grâce aux vertus chrétiennes.

Les évêques l'ont voulu ainsi, mais aussi ceux qui nous aident. Pourquoi, nous aident-ils ? Parce que nous leur avons exposé cet objectif que nous voulons former des disciples du Christ, que nous voulons former une communauté de foi, que nous voulons organiser un creuset par où former des jeunes qui soient utiles, et à l'Eglise, et à la société. Et ceux qui nous appuient dans ces constructions agissent au nom de la même foi.

Beaucoup n'ont jamais été ici et c'est quand nous leur expliquons ce que nous voulons faire qu'ils se privent de leur argent pour que nous puissions faire ces constructions indispensables.

Donc, et les évêques et les bienfaiteurs répondent à ce même objectif. Cela veut dire qu'on attend de vous une réponse adéquate à cette initiative, à la volonté des Evêques et à la générosité des bienfaiteurs. On attend des étudiants une réponse : se laisser ouvrir à l'Amour de Dieu, se laisser former pour devenir spirituellement fort, acquérir une science sur base des vertus chrétiennes et devenir de bons transformateurs de la société et de l'environnement...l'université est appelée à devenir une communauté de gens qui rivalisent de charité, d'esprit de service, d'amour de l'autre, du respect des biens accordés, des initiatives en ce qui concerne le progrès, l'amour de la vérité, l'honnêteté intellectuelle, l'engagement pour la paix et le règlement des différends par la négociation».

Le prélat n'a pas manqué cette occasion, pour rappeler l'importance de la faculté d'Agronomie en ces termes : « Dans notre Université, toutes les facultés ont leur importance, mais cette faculté nous relie à la terre, et ça donc une grande importance. Et si grâce à cette faculté nous parvenons à aider les paysans, par l'implication de nos ingénieurs, à améliorer la qualité du sol pour augmenter la production agricole, cette faculté et l'université auront atteint leur objectif (...) Cela permettrait aux agriculteurs d'avoir de quoi se nourrir en nouant les deux bouts de l'année et avoir un surplus à vendre pour se faire des revenus et avoir un pouvoir d'achat ».

C'est par les paroles de remerciement que Mgr Nicolas DJOMO, Evêque émérite de Tshumbe, a clos son discours en invitant les uns et les autres à protéger les biens de l'Université qui, du reste, sont acquis difficilement : « Cela va jusqu'à la protection des biens qui nous sont confiés ici, chaque étudiant aura conscience que chaque objet, au regard de ce qu'ont voulu les Evêques, au regard des sacrifices que s'imposent les bienfaiteurs, je deviens le gardien de tout, qu'on n'abuse de rien, qu'on ne casse rien, qu'on ne jette rien, qu'on protège tout de prédateurs qui entourent et qui veulent venir la nuit arracher ceci ou prendre cela, vous devez être vous-mêmes le gardien de la maison(...)Nous remercions les bienfaiteurs, nous vous invitons toujours à prier pour eux : la meilleure façon de les remercier, c'est par la prière, mais aussi, en protégeant bien ce qu'ils nous donnent».

Signalons que ces travaux s'inscrivent dans la continuité de la construction de l'Université Notre-Dame de Tshumbe. Deux familles américaines mettent la main à la pâte, une fois de plus, pour le rayonnement de cette Université. Mgr Nicolas DJOMO et tous les participants ont eu droit à l'explication des maquettes avant la pose de la première pierre. L'imposant bâtiment à deux niveaux, le rez-de-chaussée et l'étage sera érigé en face de celui de la médecine dans un site aménagé à cet effet. Cet ouvrage contribuera à la formation théorique et pratique des agronomes pour lutter efficacement contre la famine dans une région essentiellement agricole où la majorité de gens vivent du travail de la terre.

Plusieurs autorités académiques et administratives de cette Alma Mater ainsi que les étudiants, les architectes, les travailleurs et les invités de marque étaient présents à cette cérémonie. Commencée à 9 heures locales, cette cérémonie a pris fin à 10h25' par l'exécution de l'hymne de l'UNITSHU et une séance des photos-souvenirs à la grande satisfaction de l'assistance.