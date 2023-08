Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - La Serbie félicite le Gouvernement Sama Lukonde

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu, ce mercredi 09 août 2023, dans la soirée, l'ambassadeur de la Serbie en République démocratique du Congo. Le Chef du Gouvernement congolais et le diplomate serbe ont tablé sur plusieurs questions de coopération bilatérale. L'ambassadeur de la Serbie s'est dit très heureux d'être reçu par le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde et a exprimé la gratitude de son Gouvernement pour le soutien de la RDC à son pays lors du vote en rapport avec l'Organisation, en 2027, à Belgrade, la capitale serbe, d'une exposition mondiale.

« Je suis très reconnaissant à son Excellence Monsieur le Premier Ministre de m'avoir reçu. Être reçu par le Premier Ministre d'un pays qui a 110 millions d'habitants et 2.345.000 km² de superficie, ça veut dire être honoré. Donc, je suis vraiment honoré d'être reçu par son Excellence Monsieur Sama Lukonde. On a eu le temps d'échanger sur toutes les questions importantes pour les rapports entre nos deux pays.

On a parlé de quelques questions. La première question, c'était d'exprimer notre gratitude à votre Gouvernement parce que vous nous avez aidés dans l'Organisation de l'exposition mondiale qui sera organisée en 2027. Donc c'était très difficile de gagner l'Organisation, parce qu'il y avait la concurrence entre les USA, l'Espagne, la Thaïlande et la Serbie. La Serbie n'aurait jamais gagné cette élection sans le soutien de votre pays et des pays africains frères et amis.

Donc, nous vous sommes très reconnaissants. Et en revanche, on vous promet qu'à l'Organisation de l'exposition, on va vous donner un espace le plus convenable là-bas, pour montrer notre grand respect pour votre soutien. La problématique des contrats et des accords entre les deux pays était aussi au centre des échanges. Il s'agit notamment de la coopération dans le domaine des Médias, de la Défense et de l'Énergie et entre deux académies diplomatiques de deux pays », a déclaré Miroljup Jevtic.

L'occasion faisant le larron, le diplomate serbe a, au nom de son pays, félicité le Gouvernement Sama Lukonde pour la réussite des 9èmes Jeux de la Francophonie. J'ai exprimé mes félicitations à son Excellence Monsieur le Premier Ministre Sama Lukonde pour l'Organisation qui était parfaite. Moi, j'ai assisté. C'était vraiment Excellent. Donc, cela a augmenté la popularité de votre Gouvernement auprès des peuples, parce que, c'était un effort énorme et considérable», a-t-il souligné.