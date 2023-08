Sénégal: Kaolack - Un cumul pluviométrique de 199,3 mm enregistré en seize jours (service régional de la météo)

Kaolack — La station météorologique de Kaolack (centre) a enregistré un cumul pluviométrique de 199,3 mm en seize jours, ce qui constitue un cumul saisonnier normal, a confié à l'APS, Philippe Auguste Moundor Sène, chef du service régional de la météorologie de Kaolack.

»Le cumul saisonnier, depuis les premières pluies enregistrées à la station météorologique de Kaolack, est de 199,3 mm en seize jours. Ce qui constitue un cumul saisonnier normal », a notamment affirmé M. Sène.

Selon lui, la situation pluviométrique de la première décade du mois d'août, plus précisément du 1er au 10 de ce mois, a été marquée par des manifestations pluvio-orageuses, surtout en milieu de décade, avec des quantités de pluies recueillies inférieures par rapport à la même période du mois d'août 2022, qui est de 20,4 mm en deux jours pour 2023 contre 30,8 mm en quatre jours pour la même période de 2022.

»'Donc, par rapport à la normale, 1991-2020, à la même période, les précipitations sont déficitaires. La plus grande quantité de précipitations a été recueillie à Ndiaffate, avec 27 mm en deux jours, et la plus faible à Thiaré, avec 3 mm en un jour", a souligné M. Sène.

S'agissant de la prévision météorologique décadaire pour la pluviométrie, Philippe Auguste Moundor Sène indique que la seconde décade du mois d'août 2023 sera particulièrement humide sur tout le territoire national.

Ainsi, poursuit-il, des systèmes pluvio-orageux marqués se succèderont régulièrement sur l'ensemble du pays et les pluies seront plus conséquentes avec de fortes intensités au sud, au nord-est, Matam et Linguère et le centre-ouest, Fatick, Kaolack, Thiès, Mbour et Dakar.

Interpellé sur la forte canicule qui sévit dans la zone centre du pays, le chef du service régional de la météorologie a expliqué que "nous sommes au mois d'août, en plein hivernage durant lequel les températures ne sont pas très élevées mais avec des humidités assez élevées", a-t-il expliqué.

Cette situation donne une sensation de chaleur plus élevée avec des humidités qui dépassent les 50% avec des températures minimum de 24.6, des températures maximum de 33.5, a assuré M. Sène.

»Ce ne sont pas des températures qui dépassent les 35 degrés, mais à cause de la forte humidité qu'on a actuellement, la sensation de chaleur devient beaucoup plus suffocante que dans les autres mois comme avril où nous avons les températures maximales les plus élevées de 40.5°, mais avec des humidités faibles qui peuvent aller jusqu'à 10% », a-t-il encore expliqué.

A l'en croire, la sensation de chaleur n'est pas très marquée à cette période de l'année par rapport au mois d'août où on enregistre des humidités maximales qui tournent autour de 96%, où la température et la sensation de chaleur sont beaucoup plus marquées.