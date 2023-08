Ile Maurice: Au-delà des deux blocs !

Qui jouera les trouble-fête entre les deux blocs ? Pendant qu'une âpre bataille s'annonce entre le gouvernement - qui décoche déjà ses flèches de campagne électorale en multipliant les sorties - et une alliance PTr-MMM-PMSD revigorée après un premier congrès réussi à Mare-d'Albert, les yeux sont désormais tournés vers la flopée de partis extraparlementaires.

Est-ce que ceux-là embarasseront le MSM ou seront-ils une épine dans le pied de la nouvelle alliance de l'opposition ? Dans un pays où le système politique a toujours favorisé les partis ou blocs classiques, que ce soit dans une lutte à deux ou à trois (à l'exemple des dernières législatives), quel sera le rôle de ces partis émergents ?

Si certains ont déjà compris l'importance de commencer un regroupement (Bhadain-Belcourt, Bodha-Valayden, Singh-Laurette), l'avenir nous dira si ces nouveaux tandems unifieront leurs énergies dispersées pour proposer une éventuelle troisième force ! Ce qui serait une option plausible dans une ambiance où il n'y a pas beaucoup de choix en dehors des partis traditionnels, menés par des leaders qui ont fait leur temps, mais qui continuent de s'accrocher à leur poste, malgré le poids de l'âge et l'usure du pouvoir.

Certes, ces nouveaux partis ont été plus critiques jusqu'ici envers le gouvernement que l'opposition, mais rien ne dit qu'à la veille des élections, ils ne rejoindront pas le camp du MSM à la manière de ces anciens dissidents mauves Ganoo-Obeegadoo-Collendavelloo, qui voulaient, semble-t-il, faire de la politique autrement, mais qui ont cédé ensuite à l'appel des sirènes du MSM !

L'autre option serait un grand regroupement de tous les partis de l'opposition parlementaire et extraparlementaire. Une option qui, pour l'heure, semble difficile tant les hostilités sont vives entre les leaders à l'égo démesuré ! Ainsi, malgré cette «port ouvert pou koz ek zot», dixit Ramgoolam lors de la conférence de presse des partis PTr-MMM-PMSD ce samedi, le même leader rouge n'a pas hésité à tirer sur le chef d'un des partis opposants, en l'occurrence Roshi Bhadain ! Le leader des Rouges a rappelé le «rôle» de l'ex-ministre dans la «destruction de la BAI», en estimant que Bhadain «pe debat pou tir so kanet dan zoue».

Au fond, Ramgoolam ne fait que répondre à Bhadain, qui, la veille, lors d'un meeting du Reform Party à Petite-Rivière, n'a pas - comme à plusieurs occasions - épargné le leader du PTr, rappelant le slogan «Ni Pravind, ni Navin».

Faut-il rappeler que Bhadain, tout comme Bodha (après sa démission du MSM), partageaient la même Plateforme de l'Espoir, animant jadis les conférences de presse du samedi aux cotés de Bérenger et de Duval ! Mais ça, c'était avant ! Aujourd'hui, avec le retour de Ramgoolam au sein de l'alliance de l'opposition, provoquant ainsi le départ de Bhadain et de Bodha, la Realpolitik reprend ses droits, balayant les amitiés conjoncturelles et annonçant le retour d'un cynisme dont seul sont capables des leaders perfides.

C'est ainsi qu'on aura entendu Bérenger traiter son ancien camarade Bhadain «d'homme dangereux» avant de se moquer de lui («li pou fer Premye minis mwatye pri») après que le leader du Reform Party a argué que les ministres et le Premier ministre touchent de trop grosses rémunérations et déclaré qu'il accepterait le poste de Premier ministre pour la moitié du salaire actuel !

Dans ce brouhaha infernal où les anciens partenaires lavent leur linge sale en public, la voix lucide vient - une nouvelle fois - de Rezistans ek Alternativ qui rappelle sa proposition faite depuis quelque temps : qu'il est nécessaire d'avoir un front unitaire de l'opposition parlementaire et extraparlementaire avec, comme objectif, non seulement de faire partir le régime actuel mais de travailler sur un changement de système sur divers plans qui va au-delà d'un simple changement de gouvernement, voire de personnes ! Une voie alternative sérieuse et crédible, mais qui, pour l'heure, ne semble pas trouver écho auprès de l'opposition traditionnelle, qui, en pratiquant déjà l'exclusion, invite certains à jouer les trouble-fête...