Congo-Kinshasa: Kwango - 17 personnes tuées par les miliciens Mobondo à Ipongi

Les miliciens Mobondo ont tué, vendredi 11 août, 17 personnes au village Ipongi dans le territoire de Popokabaka (Kwango). C'est ce qu'a annoncé ce lundi 14 août, Symphorien Kwango, vice-président du cadre de concertation provincial de la société civile du Kwango.

Selon lui, « seul le dialogue avec la participation de toutes parties prenantes, pourra mettre fin de manière définitive aux violences perpétrées par les miliciens Mobondo dans la province du Kwango ».

Il renseigne que la population d'Ipongi a fui dans la forêt par peur des actions de ces Mobondo.

« Alors que tout le monde pensait que la page des Mobondo était tournée comme il n'y avait plus d'incursion depuis un certain temps, le village Ipondi est devenu désert, il n'y a plus personne. La population est dans la brousse par peur d'être tuée et égorgée par ces assaillants de la milice Mobondo qui font la loi dans cette partie de la province du Kwango », a indiqué Symphorien Kwengo.

Il demande aussi au gouvernement de rétablir l'ordre public et la sécurité au Kwango.

« Le cadre de concertation provincial du Kwango recommande au gouvernement de rétablir l'ordre, la paix et la sécurité dans ce coin du pays et d'organiser une conférence de paix et de réconciliation avec toutes les vraies parties prenantes : Gouvernement de la république, société civile, et ceux qui entretiennent ces Mobondo jusqu'à en faire un fond commerce. Seul le dialogue pourra résoudre ce problème de manière définitive », a proposé Symphorien Kwengo.