Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Aout2023

Burkina Faso : Attaque terroriste- Un hélico du PAM pris pour cible par des terroristes

C’est la première fois qu’un avion d’une organisation humanitaire est pris pour cible par les militants des groupes armés terroristes. Un hélicoptère de type MI26T du Programme alimentaire mondial (PAM) a essuyé le jeudi 10 août 2023 des tirs dans le Nord du pays, a rapporté le quotidien L’Observateur Paalga, confirmant des informations apprises par Apa auprès de sources humanitaires. Selon des occupants, l’incident s’est produit à hauteur de Pobéo-Mengao ou de Toulfé, alors que l’appareil, chargé de vivres, avait quitté la ville de Ouahigouya (région du Nord) pour ravitailler celle de Djibo (région du Sahel). « L’hélicoptère a été pris pour cible avec une arme collective, manifestement une 12.7 (mitrailleuse lourde). Quatre impacts de balles ont été enregistrés sur la carlingue dont un au niveau de l’hélice, un à la cabine et deux autres au niveau du réservoir d’où suintait du kérosène », a détaillé le doyen des quotidiens privés burkinabè. Les tirs n’ont pas fait de victimes ni de blessés parmi les passagers et les pilotes qui ont pu faire atterrir l’engin comme prévu avec sa cargaison à Djibo, a ajouté une source humanitaire. Plus de 3,4 millions de Burkinabè sont en situation d’insécurité alimentaire et plus de deux millions de personnes déplacées. (Source : Apa)

Cote d’Ivoire : Yamoussoukro - Un crocodile en divagation au palais présidentiel

Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires qui a été alerté aussi tôt (08h47 mn) y a dépêché des éléments. Ces derniers ont réussi à capturer cet animal dangereux. Les hommes de cette compagnie du Gspm dans la capitale politique ont par la suite relâché le saurien dans son milieu naturel. Il est bon de rappeler que ces sauriens en divagation sont capturés régulièrement par les pompiers dans la ville de Yamoussoukro. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Campagne politique- Ali Bongo Ondimba était à Makokou et à Oyem

Le président sortant et candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba, était le lundi 14 août, dans le cadre de sa campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 26 août prochain au Gabon, à Makokou dans la province de l'Ogooué Ivindo, puis à Oyem dans la province du Woleu Ntem. Après avoir parcouru les provinces de la Nyanga, de la Ngounié, de l'Ogooué Maritime et du Moyen Ogooué, Ali Bongo Ondimba rencontrera les populations pour faire part de ses ambitions sur l'emploi pour tous pour les populations. Selon ses discours précédents, Ali Bongo promet de créer plus de 8 000 contrats d'apprentissage, à proposer plus de 30 000 contrats d'insertion emploi, à accompagner 30 % des Gabonais économiquement faibles dans un programme de réinsertion, puis à augmenter la dotation du programme de micro-crédit à taux préférentiel, et à faciliter les départs à la retraite à 65 ans. (Source :alibreville.com)

Niger : Situation de crise - Paris boude Washington pour sa position

La diplomatie française n’apprécierait pas du tout que Washington soit ouvert à la négociation avec les nouvelles autorités nigériennes, rapporte Le Figaro. Paris semble lâché par tous ses alliés sur le dossier.« Avec des alliés comme ça, on n’a pas besoin d’ennemis". La boutade semble avoir été remise au goût du jour au Quai d’Orsay, alors que la France se fait doubler sur la question nigérienne par son allié américain, rapporte Le Figaro. Paris serait en effet furieux de voir Washington négocier avec les nouveaux maîtres du pays, après que le Président Mohamed Bazoum a été mis hors-jeu. La visite au Niger de Victoria Nuland, numéro trois de la diplomatie américaine, exaspère notamment côté français. Les Américains "ont fait tout le contraire de ce qu’on pensait qu’ils feraient", explique-t-on ainsi au Quai d’Orsay. Autre pomme de discorde entre la France et les États-Unis : une potentielle intervention militaire, sous l’égide de la Cédéao. Alors que Paris pousse très fort en ce sens, Washington a initialement fermé la porte à un recours à la force, voulant préserver avant tout ses intérêts dans la région. (Source : Autre presse)

Ouganda : Loi réprimant l’homosexualité- Le président accuse la Banque mondiale de faire pression pour le retrait

Les Ougandais « se développeront avec ou sans prêts », a rétorqué Yoweri Museveni sur Twitter, rebaptisé X, après l’annonce faite par la Banque mondiale de suspendre ses décaissements en faveur de l’Ouganda.« Il est regrettable que la Banque mondiale et d’autres tentent de faire pression pour que nous abandonnions notre foi, notre culture, nos principes et notre souveraineté, en utilisant l’argent », a déclaré le président ougandais qui s’est engagé à trouver. Les Ougandais « se développeront avec ou sans prêts », a rétorqué Yoweri Museveni sur Twitter, rebaptisé X, après l’annonce faite par la Banque mondiale de suspendre ses décaissements en faveur de l’Ouganda (Source :Walfadjri)

Soudan : Crise militaro-politique- Al-Burhan accuse les Fsr de semer le chaos

Le commandant général Abdel Fattah Al-Burhan a accusé les Forces de soutien rapide (Fsr) de semer le chaos et de créer des tensions politiques et des crises économiques, lors d'une allocution télévisée. A l'occasion de l’anniversaire de la création des Forces armées soudanaises, le commandant général Abdel Fattah Al-Burhan a accusé les Forces de soutien rapide (Fsr) de semer le chaos et de créer des tensions politiques et des crises économiques, en falsifiant les faits et en ayant recours à la corruption : « Comment peut-on instaurer la démocratie en perpétrant des crimes de guerre, tels que ceux qui ont été commis à Khartoum, El Geneina, Kutum, Tawila, Sorba, Suleia, Munawashi, Kass et dans tous les endroits où les rebelles ont posé le pied depuis leur mutinerie qui a mal tourné ». (Source : africanews)

Sénégal : Mort d’un enfant de 5 ans- La belle-mère arrêtée par la police

Quelques heures après l'assassinat du jeune Serigne Fallou Ndiaye, âgé d’environ 5 ans ce lundi, l'enquête se poursuit. Un premier suspect vient d'être arrêté par la police pour les besoins de l'enquête. Il s'agit de la belle-mère. Selon une source proche de la famille, les parents du défunt garçon étaient déjà divorcés depuis deux ans. Et le petit garçon était confié à la grande sœur de son père qui l’a élevé. (Source :adakar.com)

Togo : Fêtes traditionnelles- La préfecture du Zio a célébré Ayiza

Les populations de la préfecture du Zio (Région Maritime) ont célébré ce weekend, l’apothéose de leur fête traditionnelle “Ayiza”, ou Fête du Haricot. La manifestation, placée sous le thème de « l’Unité dans la diversité et du développement harmonieux et participatif », s’est déroulée en présence de la présidente de l’Assemblée nationale, représentant le chef de l’Etat, et de plusieurs membres du gouvernement. Organisée chaque année depuis plus d’un demi-siècle, Ayiza commémore l’exode du peuple éwé, l’importance de la culture du haricot dans le Zio, et sa diversité culturelle. La célébration a été marquée par une ferveur populaire, des danses folkloriques, une démonstration d’activités champêtres, des expositions de produits locaux, et une simulation de chasse. (Source : alome.com)

Benin : Situation au Niger- L’église s’oppose à l’option militaire

Face à la situation socio-politique délicate qui prévaut actuellement au Niger, l'Église du Bénin a récemment exprimé sa vive préoccupation. Dans une déclaration émanant de la Conférence épiscopale du Bénin, les évêques ont témoigné leur solidarité avec le peuple nigérien, exhortant à la paix, à l'espoir, et à l'engagement constructif en ces temps de crises. La Conférence a, en outre, souligné les défis supplémentaires auxquels est confrontée la population nigérienne, notamment ceux liés à la pauvreté et à la misère. Ces défis ont été exacerbés par des sanctions sévères et sans précédent imposées au Niger. L'Église du Bénin a appelé à une levée rapide ou à une révision de ces sanctions, estimant qu'elles ne garantissent pas le bien-être des citoyens. Préconisant la résolution pacifique des conflits, les responsables de l'église ont mis en avant l'importance de la voie diplomatique, faite de négociations, d'écoute, et de consensus. Ils ont rappelé l'esprit de l'arbre à palabre, profondément ancré dans la tradition africaine, qui symbolise la discussion et la médiation. (Source : acotonou.com)

Guinée : Justice- De graves accusations portées contre Charles Wright…

L’Association des magistrats de Guinée (Ag) vient de porter de graves accusations contre le ministre de la Justice, Charles Alphonse Wright. Le Garde des sceaux est accusé d’interférer dans des dossiers judicaires. Dans une déclaration publiée ce lundi 14 aout 2023, dont copie est parvenue à notre rédaction, l’Association des magistrats de Guinée a tiré la sonnette d’alarme sur les dangers que les agissements qu’elle dénonce représentent pour la Justice guinéenne. « L’Amg a été saisie par des magistrats du tribunal de première instance de Labé relativement à une convocation verbale impérative dont ils font l’objet suite à une décision dûment rendue. Répondant à cette convocation, énorme fut le choc, lorsque le président audiencier a croisé la personne que lui-même venait juste de placer sous mandat de dépôt suite à une condamnation de dix mois d’emprisonnement dont deux fermes, dans L’ascenseur en direction du cabinet du Garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’Homme. Elle rappelle que l’indépendance du pouvoir judiciaire est un principe fondamental de notre système démocratique et de l’État de droit. (Source : africaguinee.com)