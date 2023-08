Algérie: Ghardaïa - Plus d'une centaine de visites à domicile aux personnes âgées

GHARDAIA — Plus d'une centaine de visites à domicile aux personnes âgées et aux personnes atteintes de handicap ainsi que leurs ayants droit a été effectuée depuis le début du mois de juillet dernier dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi des organisateurs de cette action de solidarité.

Lancée par des associations caritatives "El Diya" de Ksar Bounoura et "Ennour" de Ksar El Ateuf activant pour la prise en charge des handicapés en étroite collaboration avec l'agence locale de la Caisse nationale de retraite (CNR), ces visites à domicile visent à lutter contre l'isolement, la précarité, à accompagner les personnes dans le besoin et favoriser leur bien-être sur le plan médical et social, a déclaré à l'APS un membre de l'association El Diya, Yahia Doudou,

Cette initiative sociale intervient en cette période caniculaire pour s'enquérir de l'état de santé des personnes vulnérables, de prendre en charge leurs besoins immédiats et leur fournir le soutien et l'accompagnement social et médical nécessaires, a précisé, de son côté, un membre de l'association Ennour, Abdellah Baba Ami.

Organisée avec la collaboration des médecins bénévoles activant au sein de ces associations et en présence de l'assistante sociale de l'agence locale de la Caisse nationale de retraite, cette action humanitaire a permis d'ausculter ces personnes à domicile en leur prodiguant des conseils et recommandations, notamment en cette période caniculaire.

Cette action, destinée à consolider l'esprit de solidarité chez les citoyens, a permis également à l'assistante sociale de l'agence locale de la CNR, en présence des membres des associations, de collecter les données et de recenser les doléances des retraités en vue de protéger au mieux les droits de cette catégorie sociale et d'améliorer leurs conditions de vie.

Cette initiative a été bien accueillie par les personnes âgées et handicapées qui assure un soutien moral et un accompagnement social et médical pour ces personnes en situation vulnérable.