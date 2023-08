Afrique: L'Angola enregistre une inflation de 12,12% en juillet - INE

Luanda — Le pays a enregistré une inflation de 12,12% en juillet, soit une baisse de 9,28% par rapport à celle observée à la même période de 2022.

L'Indice de prix du consommateur national (IPCN) publié lundi sur le site de l'Institut national de la statistique (INE), souligne que la variation annuelle actuelle avec celle enregistrée en juillet indique une accélération de 0,87 point de pourcentage.

L'INE indique que, parmi les provinces qui ont enregistré la plus faible variation de prix, il y a Lunda Sul (0,95%), Cabinda (0,97%) et Cuando Cubango (1,01%), et avec la plus grande variation de prix sont Luanda (2,18%), Namibe (1,38%) et Cunene (1,36%).

En ce qui concerne la contribution par secteur, la santé a enregistré la plus forte hausse des prix, avec une variation de 2,05 %, l'accent étant également mis sur les augmentations des prix des aliments et des boissons non alcoolisées, avec 1,91 %, des biens et services divers avec 1,86 %, et de l'habillement et chaussures avec 1,69%.

L'indice des prix à la consommation pour la province de Luanda a enregistré une variation de 2,18% de juin à juillet 2023.

En comparant les variations mensuelles (juin à juillet 2023), on observe une accélération de 0,49 % tandis que, en glissement annuel (juillet 2022 à juillet 2023), on observe une accélération du taux de variation actuel de 1,47 point de pourcentage.

%

La catégorie Aliments et boissons non alcoolisées a enregistré la plus forte hausse de prix avec 2,73 %.

A noter également les hausses de prix dans les différentes classes de biens et services avec 2,59%, la santé avec 2,45% et l'habillement et chaussures avec 2,09%.

La fiche d'information rapide (FIR) de l'indice des prix du consommateur national (IPCN) présente les dépenses en biens et services qui ont servi de base à la construction des pondérations de l'IPCN.

Données extraites des résultats de l'Enquête sur les dépenses et les recettes (IDR) réalisée par l'INE, de février 2018 à mars 2019, couvrent les zones urbaines et rurales de toutes les provinces, dans un total de 12 448 ménages.