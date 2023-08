Congo-Brazzaville: Congo 63 ans - Un défilé militaire couronne les festivités du 15 août

Revue des troupes par le président Denis Sassou N'Guesso en compagnie du chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard Okoi, pendant que tonnent les 21 coups de canon, suivie de la demande d'autorisation pour commencer le défilé, adressée au chef de l'Etat, chef suprême des armées par le commandant de la Zone militaire de défense numéro 9-Brazzaville et commandant de la 40e brigade d'infanterie, le général de brigade Pierre Gaétan Ikey, le boulevard Alfred-Raoul était pour la circonstance, ce 15 août 2023, pavé aux couleurs du drapeau national vert-jaune-rouge

La force publique, constituée des troupes des forces armées, des unités de la police et de la gendarmerie auxquels étaient adjoints les paramilitaires de la douane et des eaux et forêts, a mobilisé les plus aptes de ses hommes chichement habillés pour exécuter le rituel du défilé militaire qui symbolise l'attachement du Congo à sa souveraineté.

Pendant un peu plus d'une heure et demie, les troupes à pied, les engins motorisés ainsi que les aéronefs ont arraché par intermittences les ovations du public et des corps constitués rassemblés face au Palais des congrès. La veille, dans son message à la nation, le président de la République appelait les Congolais à consolider l'unité, la paix et la cohésion nationale.