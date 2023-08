Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Août 2023

Nigeria : 26 membres des forces de sécurité tués dans une embuscade

Au moins 26 membres des forces de sécurité nigérianes ont été tués et huit ont été blessés dans une embuscade tendue dimanche soir par des hommes armés dans le centre du Nigeria, où l'armée combat des groupes criminels, ont déclaré à l'Afp deux sources militaires. Un hélicoptère responsable d'évacuer des blessés s'est écrasé, lundi matin, dans la zone où l'embuscade a été tendue, a ajouté un porte-parole de l'armée de l'air dans un communiqué, sans préciser si l'équipage et les passagers avaient survécus.

Sénégal : Inquiétude autour de l'état de santé d'Ousmane Sonko

L'opposant politique sénégalais continue sa grève de la faim depuis le 31 juillet 2023, date de son incarcération. Ces cinq derniers jours, il a même refusé de se soigner, afin de contester son arrestation du 28 juillet, notamment pour appel à l'insurrection. Alors que son état de santé se détériore, plusieurs acteurs politiques de l'opposition s'inquiètent pour son sort. Ce mercredi 16 août, cela fait 17 jours qu'Ousmane Sonko ne s'alimente plus. Incuplé et écroué lundi 31 juillet, l'opposant sénégalais, visé par sept chefs d'accusation dont appel à l'insurrection, poursuit sa grève de la faim. Et son état de santé suscite l'angoisse au sein de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Pour rappel, le 6 août, Ousmane Sonko a dû être hospitalisé à Dakar en raison de son état de santé précaire. Malgré cela, le leader du Pastef, parti dissous, ne change rien à sa ligne de conduite. (Source : Rfi)

Togo : Marché financier - Lomé affiche ses performances

Le Togo a bouclé avec succès le vendredi 11 août dernier, une nouvelle sortie sur le marché financier régional. En quête de 35 milliards Fcfa via une émission simultanée de Bat et d'Oat, le Trésor public a obtenu la confiance des investisseurs. En tout, un peu plus de 48 milliards Fcfa de soumissions ont été recueillies de la part d'une trentaine de participants. Mais le pays, fidèle à sa stratégie de mobilisation, n'a retenu que 38 milliards. Si elle confirme une nouvelle fois l'appétit des investisseurs, cette levée de fonds permet au Togo de franchir la barre des 500 milliards Fcfa. En effet, le pays cumule désormais 504 milliards Fcfa de recettes mobilisées depuis le début de l'année. Pour rappel, la prévision annuelle est fixée à 574 milliards Fcfa. (Source : alome.com)

Mali : Situation sécuritaire du centre - Une manifestation pacifique fait 1 mort à Bandiagara

Un mort et 6 autres blessées dont un grave. C'est le bilan d'une manifestation organisée pour dénoncer l'inaction des autorités face à la situation sécuritaire au Centre et qui a dégénéré dans la ville de Bandiagara, le 9 août dernier. À l'appel d'un groupe local se présentant comme « Les forces vives de Bandiagara », le cortège de manifestants est partie du Rond-point Nagabanou Tembely pour rallier le gouvernorat de la ville. Réprimée à coup de gaz lacrymogènes, la manif prend des allures provocatrices au point de contraindre les forces de l'ordre à des tirs de sommation, qui malheureusement provoquent de nombreux blessés parmi un seul ne survivra pas aux soins à l'hôpital. (Source : abamako.com)

Gabon : Présidentielle Gabon 2023 - Bertrand Zibi se range derrière Barro Chambrier

Le dimanche 14 aout le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier a procédé à l'ouverture de sa campagne à Mouila dans la province de la Ngounié. Un rassemblement qui a été particulièrement marqué par le ralliement de l'ancien député Bertrand Zibi Abeghe. Alors que les tractations se poursuivent en vue d'un candidat consensuel, les candidats tentent d'engranger des soutiens au sein de la classe politique et de la société civile. Dernier en date, Alexandre Barro Chambrier, qui peut désormais s'assurer du soutien de Bertrand Zibi Abéghé, qui l'a clairement affiché à l'occasion du meeting du candidat ce dimanche 13 août à Mouila. (Source : alibreville.com)

Niger : Réunion militaire ouest-africaine - Russie et Mali pour une résolution pacifique

Une réunion militaire ouest-africaine devant évoquer une possible intervention armée au Niger, pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'Etat, aura lieu à partir de jeudi au Ghana, la Russie et le Mali appelant à une résolution pacifique de la crise. Cette réunion initialement prévue le 12 août avait été repoussée et se déroulera finalement les 17 et 18 août à Accra, la capitale ghanéenne, selon une source militaire régionale et une source au sein de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao).(Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Action gouvernementale - Quatre ministres évalués

Le Premier ministre Me Apollinaire Kyélèm de Tambela a évalué quatre ministres le lundi 14 août 2023 à Ouagadougou, pour faire le bilan à mi-parcours du premier semestre des leurs différents ministères. (Source : aouaga.com)