Afrique: Para-powerlifting (Championnat du Monde-2023) - L'Algérie présente avec sept athlètes dont deux filles à Dubaï

ALGER — La sélection algérienne de para-powerlifting, avec sept athlètes dont deux filles et un junior, prendra part du 22 au 30 août à Dubaï (Emirats arabes), aux Championnats du monde de la discipline, qualificatifs aux Jeux paralympiques de Paris-2024, a-t-on appris mardi auprès de la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne handisport (FAH).

L'évènement pour lequel une participation record est attendue (160 para-powerlifters de 79 pays), a une importance particulière, étant donné qu'il drainera des champions du monde et paralympiques de la discipline, qui vont concourir pour des places aux Jeux paralympiques de Paris-2024.

"Nous visons les meilleurs résultats possibles dans un rendez-vous très important pour tous les participants. Nos athlètes sont déterminés à relever le défi et nous possédons des chances de valider quelques places de qualification. Le para-powerlifting algérien commence à gagner sa place dans le gotha mondial, et notre équipe commence à s'étoffer par la venue d'autres athlètes qu'il faut aider dans l'évolution de leurs performances. Ils sont l'avenir de cette discipline en Algérie", a déclaré l'entraîneur national, Mohamed Salah Benatta.

Le choix du staff technique national pour les mondiaux de Dubaï s'est porté sur les athlètes les plus performants: Hocine Bettir (65kg), Hadj Ali Mohamed (88kg), Beyor Hadj Ahmed (49kg), Khodja Aymen (59kg), Samira Guerioua (45kg), Nacera Merar (79kg), et le junior Chams Eddine Boudraa (49kg).

"C'est des athlètes sur lesquels, on porte beaucoup d'espoir. On a préparé ensemble ce mondial, un tournoi important que chaque athlète ne veut en aucun cas le rater. Chacun d'entre eux possède le potentiel qui lui permet de non seulement prendre part à ce mondial, mais aussi toutes les chances de réaliser de bonnes charges, pour qu'il reste très concentré sur son sujet du début à la fin", a expliqué Benatta.

Et d'ajouter : "Ils participeront sans aucune pression à cette compétition pour laquelle ils ont fait une bonne préparation. Maintenant sur place, ils doivent ménager leurs efforts, se fixer sur l'objectif pour lequel ils ont fait le déplacement et avoir un esprit très concentré sur la compétition".

S'agissant des blessures qui sont l'ennemi juré des athlètes dans les sports de force, le coach s'en réjouit, car les athlètes se portent bien, à l'exception des petits bobos qui nécessitent seulement une bonne prise en charge.

Pour le capitaine de cette sélection nationale de para-powerlifting, Hocine Bettir, médaillé de bronze des derniers Jeux paralympiques de Tokyo-2021, sa tache et celle de ses compatriotes ne sera pas de tout repos, car il s'agit tout simplement d'un championnat du monde, synonyme d'une porte vers les prochains paralympiques.

"Je pense que les championnats du Monde de Dubaï seront les plus durs, car ils seront les derniers mondiaux qualificatifs pour les joutes de Paris-2024. Nous sommes déjà dans la compétition et concentrés sur notre sujet pour lequel nous avons beaucoup et bien travaillé sous la houlette de notre staff. Tant d'effort, mérite de bonnes performances, et là, une qualification au grand événement de Paris qui est le rêve de nous tous", a souligné Bettir qui, avec sa longue expérience des grands événements, essaye de galvaniser ses coéquipiers.

D'ailleurs, Bettir, actuellement 3e mondial, figure parmi les grands noms qui seront présents à Dubaï, aux côtés, entre autres de l'emblématique égyptien Osman Sherif (59 kg), le champion jordanien de Tokyo 2020, Omar Qarada (49 kg) et la légende des Emirats arabes unis, Mohammed Khamis Khalaf, double champion paralympique, qui concourra dans la catégorie des hommes 97 kg.

La délégation algérienne qui a clôturé, lundi un stage précompétitif de plus d'une semaine, devra s'envoler vers la capitale émiratie, ce mardi après-midi.

Sur place, des séances d'entraînement sont prévues pour les athlètes algériens, au même titre que les autres participants, alors que la réunion technique des différents staffs pour élaborer le programme de la compétition sera tenue, une journée avant le début du tournoi, prévu le 22 août pour les juniors et à partir du 23 pour les séniors (messieurs et dames).