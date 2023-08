Maroc: Fahs-Anjra - Installation de nouveaux agents d'autorité

Tanger — Le gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, a présidé, mardi, la cérémonie d'installation des agents d'autorité nouvellement nommés au niveau de la province, dans le cadre du mouvement de mutation opéré dernièrement par le ministère de l'Intérieur.

Cette opération intervient en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, prônant une plus grande efficience et une rationalisation optimale des ressources humaines au sein du corps des agents d'autorité, à travers la consécration des critères de compétence et de mérite en matière d'accès aux postes de responsabilité.

Intervenant à cette occasion, M. Marzouki a souligné que ce mouvement est une nouvelle opportunité pour la mise en oeuvre des Hautes instructions royales appelant au passage graduel d'un modèle de la fonction publique axé sur la gestion des carrières à un autre, tout nouveau, fondé sur la gestion des compétences.

Le gouverneur a affirmé que l'exercice du pouvoir nécessite l'adoption d'une approche efficace mettant l'administration au service des citoyens, afin d'accompagner leurs besoins et de traiter leurs questions, à même de renforcer la bonne gouvernance territoriale et d'avancer dans la réalisation des chantiers de développement lancés au Maroc.

Il a noté que le succès de la mission des agents d'autorité est tributaire de leur ouverture sur leur environnement administratif et social, appelant les élus, les représentants des services extérieurs et sécuritaires, les instances de la société civile et tous les acteurs à prêter main forte aux nouveaux agents d'autorité, afin de leur faciliter l'exercice des tâches qui leur sont confiées au service de la population locale.

M. Marzouki a assuré que la promotion de la stabilité et du développement dans toutes les localités de la province requiert la fédération des efforts pour une rationalisation optimale des ressources humaines et matérielles au profit de la population locale.

Ces nouvelles nominations ont concerné MM. Said Jarar, chef de la division des affaires intérieures, Taoufik El Mowahad, chef du Cercle de Fahs, Tarik Mochrik, caïd de Bahraouiyine, Said Ben Mansour, caïd de Ksar Sghir, Taoufik Amaanaoui, adjoint au chef du Cercle de Tanger Med, et Taoufik El Abbadi, caïd de Mellousa.